به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به روز پایانی نقل‌وانتقالات تابستان ۲۰۲۵، بازیکنان زیادی همچنان در انتظار تصمیم نهایی برای آینده حرفه‌ای خود هستند. در حالیکه برخی به‌دنبال جدایی برای بازی بیشتر هستند، برخی دیگر به اجبار باشگاه در لیست فروش قرار گرفته‌اند. در این گزارش به چهره‌های سرشناسی می‌پردازیم که همچنان بلاتکلیف مانده‌اند و شاید تنها چند روز دیگر فرصت داشته باشند تا فصل جدید را نجات دهند.

بمب‌سازهای چلسی: از استرلینگ تا چیلول

باشگاه چلسی دوباره در آستانه بحران انباشت بازیکن قرار گرفته است. بن چیلول که فصل گذشته عملکرد درخشانی در کریستال پالاس نداشت، اکنون دوباره به‌دنبال تیم جدیدی است. رحیم استرلینگ نیز پس از ناکامی در تبدیل قرارداد قرضی‌اش با آرسنال به قرارداد دائم، جایی در برنامه‌های انزو مارِسکا ندارد. اکسل دیساسی، کریستوفر انکونکو و نیکلاس جکسون دیگر بازیکنانی هستند که آینده‌شان در استمفوردبریج مبهم است و احتمال جدایی آن‌ها زیاد به نظر می‌رسد.

دوناروما؛ دروازه‌بانی با درهای بسته در پاریس

جانلوئیجی دوناروما که نقش کلیدی در قهرمانی تاریخی پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان داشت، حالا از سوی لوئیس انریکه به نیمکت تبعید شده است. با ورود لوکاس شوالیه، دوناروما به‌وضوح دیگر جایی در برنامه‌های مربی اسپانیایی ندارد. با تنها یک سال باقی‌مانده از قراردادش، احتمال خروج او در هفته آخر بازار وجود دارد. منچسترسیتی یکی از مشتریان جدی او در صورت جدایی ادرسون است.

اندریک؛ پدیده برزیلی در برزخ نیمکت مادرید

ستاره جوان و آینده‌دار برزیل هنوز فرصت حضور در ترکیب اصلی رئال مادرید را پیدا نکرده است. ژابی آلونسو ترجیح می‌دهد به گونزالو گارسیا، محصول آکادمی باشگاه، اعتماد کند. با توجه به فصل پرچالش پیش‌رو و خطر از دست رفتن جام جهانی، احتمال دارد اندریک به‌صورت قرضی راهی تیمی دیگر شود تا تجربه بیشتری کسب کند.

کولو موآنی؛ پای ثابت در تورین یا قربانی چانه‌زنی؟

رندال کولو موآنی پس از درخشش در یوونتوس، خواهان ماندن در این تیم است اما باشگاه پاری‌سن‌ژرمن با افزایش قیمت ناگهانی، مذاکرات را پیچیده کرده است. موآنی حتی حاضر است دستمزدش را کاهش دهد تا به تورین بازگردد، اما زمان برای نهایی‌کردن این انتقال محدود است.

لیست مازاد در منچستریونایتد؛ از سانچو تا گارناچو

رسانه‌ها از بازیکنان مازاد یونایتد با عنوان "بمب‌اسکواد" یاد می‌کنند. الخاندرو گارناچو یکی از نام‌هایی است که مورد توجه چلسی قرار گرفته، در حالی که سانچو با مشکل کارمزدهای بالا در انتقال احتمالی به رم روبه‌رو است. آنتونی نیز در انتظار پیشنهاد رسمی رئال بتیس به سر می‌برد و تایرل مالاسیا هنوز نتوانسته تیم جدیدی پیدا کند.

رودریگو؛ قربانی تغییرات در مادرید

رودریگو، مهاجم برزیلی رئال مادرید، در دیدار اول تیم مقابل اوساسونا حتی یک دقیقه هم بازی نکرد. اگرچه در دیدار دوم در ترکیب اصلی قرار گرفت، اما نمایش ضعیفش باعث شد تا دوباره جای خود را به وینیسیوس بدهد. با توجه به سال جام جهانی، رودریگو نمی‌خواهد فصل را روی نیمکت بگذراند، اما خرید او نیازمند پیشنهادی سنگین از سوی باشگاه‌های بزرگی مانند لیورپول یا منچسترسیتی است.

ولاهوویچ؛ استعدادی در حال خاموش شدن

دوشان ولاهوویچ که با امید هم‌ترازی با هالند به یوونتوس پیوست، حالا در فهرست فروش این باشگاه بحران‌زده مالی قرار دارد. هواداران حتی در بازی‌های دوستانه از او انتقاد کردند، اما گل او مقابل پارما در هفته نخست شاید پنجره‌ای تازه برای نجاتش باشد. با یک سال مانده به پایان قرارداد، یووه به‌دنبال انتقال دائمی او است، اما هنوز خریدار جدی‌ای وارد عمل نشده است.

زینچنکو؛ ستاره‌ای فراموش‌شده در لندن

الکساندر زینچنکو که زمانی مهره‌ای کلیدی در ترکیب آرسنال محسوب می‌شد، حالا حتی در پست تخصصی‌اش جایی ندارد. بازیکنان جوان‌تر و گزینه‌های چندپسته، از جمله یورین تیمبر و لوئیس اسکلی، او را پشت سر گذاشته‌اند. با این حال هنوز پیشنهادی رسمی برای او ارائه نشده و احتمال ماندن غیرمنتظره‌اش وجود دارد.

در حالیکه تنها چند روز تا پایان مهلت نقل‌وانتقالات تابستانی باقی مانده، تکلیف بسیاری از این چهره‌های سرشناس هنوز روشن نیست. بازار در آستانه انفجار است و انتظار می‌رود در روزهای پایانی، موجی از انتقالات آخرین لحظه‌ای، معادلات فصل جدید را تغییر دهد.

