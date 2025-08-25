چیپ تماشایی اسلامی به روایت گرافیکی استقلال
باشگاه استقلال صحنه گل زیبای محمدحسین اسلامی به تراکتور را با یک طراحی گرافیکی خلاقانه منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در اقدامی خلاقانه، صحنه گل تماشایی محمدحسین اسلامی به تیم تراکتور در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر را بهصورت گرافیکی بازسازی و منتشر کرد.
در دقیقه ۶۷ این دیدار، یک دوی عالی میان اسلامی و سحرخیزان، محمدحسین اسلامی را در موقعیت تکبهتک با دروازهبان تراکتور قرار داد و او با یک ضربه چیپ زیبا، گل اول استقلال را به ثمر رساند.
در این اثر تصویری که با طراحی مدرن و رنگهای اختصاصی باشگاه استقلال تهیه شده، لحظه فرار اسلامی، عبور هنرمندانه او از مدافعان حریف و در نهایت ضربه چیپ دیدنیاش، به شکلی متفاوت و جذاب به تصویر کشیده شده است.
این گل که با تکنیک و هوشمندی بالای اسلامی همراه بود، توجه بسیاری از هواداران فوتبال را به خود جلب کرد و نسخه گرافیکی منتشر شده نیز با استقبال گسترده طرفداران استقلال روبهرو شد.
استقلال با این گل ارزشمند توانست در دیدار حساس هفته اول لیگ برتر، نمایش قدرتمند خود را مقابل تراکتور تکمیل کند و نشان دهد که با ترکیبی جوان و باتجربه، فصل را با انگیزهای تازه آغاز کرده است.