خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چیپ تماشایی اسلامی به روایت گرافیکی استقلال

چیپ تماشایی اسلامی به روایت گرافیکی استقلال
کد خبر : 1677603
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال صحنه گل زیبای محمدحسین اسلامی به تراکتور را با یک طراحی گرافیکی خلاقانه منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در اقدامی خلاقانه، صحنه گل تماشایی محمدحسین اسلامی به تیم تراکتور در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر را به‌صورت گرافیکی بازسازی و منتشر کرد.

در دقیقه ۶۷ این دیدار، یک دوی عالی میان  اسلامی و سحرخیزان، محمدحسین اسلامی را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان تراکتور قرار داد و او با یک ضربه چیپ زیبا، گل اول استقلال را به ثمر رساند.

چیپ تماشایی اسلامی به روایت گرافیکی استقلال

در این اثر تصویری که با طراحی مدرن و رنگ‌های اختصاصی باشگاه استقلال تهیه شده، لحظه فرار اسلامی، عبور هنرمندانه او از مدافعان حریف و در نهایت ضربه چیپ دیدنی‌اش، به شکلی متفاوت و جذاب به تصویر کشیده شده است.

این گل که با تکنیک و هوشمندی بالای اسلامی همراه بود، توجه بسیاری از هواداران فوتبال را به خود جلب کرد و نسخه گرافیکی منتشر شده نیز با استقبال گسترده طرفداران استقلال روبه‌رو شد.

استقلال با این گل ارزشمند توانست در دیدار حساس هفته اول لیگ برتر، نمایش قدرتمند خود را مقابل تراکتور تکمیل کند و نشان دهد که با ترکیبی جوان و باتجربه، فصل را با انگیزه‌ای تازه آغاز کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور