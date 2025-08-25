ترکیب احتمالی سپاهان مقابل پرسپولیس

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در حساس‌ترین بازی رودرس فصل در یک دیدار حیثتی و البته مهم از لحاظ امتیاز و پیش از تعطیلات فیفادی مقابل پرسپولیس قرار خواهد گرفت که برنده این مسابقه پیش از تعطیلات با آرامش بیشتری تمرینات را دنبال خواهد کرد و در جدول مسابقات هم جایگاه بهتری پیدا خواهد کرد، دو تیم که در اولین مسابقه مقابل رقبای خود ملوان و فجرسپاسی به تساوی رسیدند حالا در این مسابقه به دنبال کسب پیروزی خواهند بود.

تکلیف دروازه سپاهان مشخص است و سیدحسین حسینی بعد از دو بازی فیکس مقابل الدحیل و ملوان و با انگیزه بسیار مقابل سرخپوشان قرار خواهد گرفت، این مسابقه برای کاپیتان استقلال اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌خواهد با بسته نگه داشتن دروازه‌اش پیش از فیفادی جایگاهش را در تیم ملی تثبیت کند و همچنین مقابل رقبای همیشگی‌اش در تیم رقیب سربلند از زمین خارج شود.

تکلیف خط دفاع دو نفره سپاهان مشخص نیست، هادی محمدی در افتاحیه لیگ جانشین امین حزباوی شد اما مشخص نیست که از بین او و حزباوی کدام بازیکن همراه با دانشگر در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت، شانس امین برای این مسابقه و یارگیری فشرده با علی علیپور بیشتر خواهد بود.

آریا یوسفی مدافع جوان و مطمئن سپاهان در سمت راست و میلاد زکی‌پور با سابقه گلزنی و درخشش مقابل پرسپولیس در سمت چپ بازی خواهند کرد و به این شکل خط دفاعی طلایی پوشان کامل خواهد شد.

در خط هافبک امید نورافکن، احسان حاج صفی و آرش رضاوند سه هافبکی هستند که میدان‌داری می‌کنند و با توجه به قابلیت‌های بالانس دفاعی و هجومی آنها می‌خواهند که با فشار روی هافبک‌های پرسپولیس کنترل بازی را در دست بگیرند، اتفاقی که شاید تمرینات هفته گذشته روی عملکرد آنها تاثیرگذاشته باشد و روند بهتری را نسبت به دو بازی قبل پیش بگیرند.

مهم‌ترین تغییرات سپاهان در خط حمله خواهد بود، جایی که ایوان سانچس و انزو کریولی به ترکیب سپاهان اضافه شدند و به احتمال زیاد محرم با این دو بازیکن خط دفاع سرخپوشان را سورپرایز خواهد کرد. سانچس با سابقه بازی در لالیگا رقیب خطرناکی برای میلاد محمدی خواهد بود و کنعانی یارگیری سختی با مهاجم تنومند سپاهان انزو کریولی خواهد داشت. در سمت چپ خط حمله هم سپاهان از محمدمهدی لطفی استفاده می‌کند تا او علاوه بر حرکت از جناحین با اضافه شدن به خط هافبک و کمک به بازیسازی برتری عددی را برای تیم خود همراه کند.

در این بین کاوه رضایی، علی‌اصغر اعرابی، محمد عسگری و جواد آقایی‌پور بازیکنانی هستند که با توجه به تمریناتی که در طول هفته داشتند ممکن است محاسبات و احتمالات را برهم بزنند و در ترکیب اصلی قرار بگیرند.

ترکیب احتمالی سپاهان مقابل پرسپولیس به شرح زیر خواهد بود:

سیدحسین حسینی - امین حزباوی - محمد دانشگر - آریا یوسفی - میلاد زکی‌پور - امید نورافکن - احسان حاج‌صفی - آرش رضاوند - محمدمهدی لطفی - ایوان سانچس و انزو کریولی

