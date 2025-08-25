ژابی آلونسو: امباپه وزن کم کرد و درخشید/ بازگشت دنی کارواخال عالی بود

به گزارش ایلنا، رئال مادرید با ارائه نمایشی قدرتمندانه در ‌ورزشگاه کارلوس تارتیه، اوویدو را با نتیجه ۳–۰ شکست داد. ژابی ‌آلونسو در نشست خبری پس از بازی از عملکرد تیمش ابراز رضایت ‌کرد و این برد را گامی دیگر در مسیر رشد و پیشرفت تیمش تیم ‌دانست‎.‎

آلونسو در شروع صحبت‌هایش با تحلیل آنچه در زمین گذشت، ‌گفت‎:‌‌ «در نیمه اول ریتمی عالی داشتیم و کاملاً صاحب توپ بودیم. ‌کار سختی بود چون اوویدو بسته بازی می‌کرد، اما ما مسیرمان را به ‌همان شکل ادامه دادیم. در نیمه دوم کمی افت کردیم، اما با ‌پرسینگ عالی در فاز دفاع و انتقال سریع، دو گل دیگر زدیم که ‌خیال‌مان را راحت کرد. به نظرم یک بازی کامل انجام دادیم. وینی از ‌زمانی که وارد زمین شد عالی و تاثیرگذار بود. ما به همه نیاز داریم؛ ‌چه بازیکنانی که در ترکیب اصلی هستند، چه آن‌هایی که از روی ‌نیمکت به زمین می‌آیند».‌

او درباره دنی کارواخال که برای اولین بار بعد از مصدومیت ‌طولانی‌مدت فیکس شده بود گفت‎:‌‌ «بازگشت دنی عالی بود. ۸۵ ‌دقیقه به سبک همیشگی خودش جنگید، رهبر بود و تیم را هدایت ‌کرد. امیدوارم دوباره به تیم ملی برگردد، اگر الان نه ، در آینده نزدیک». ‌

آلونسو در مورد سیاست چرخشی و نیمکت نشین کردن چند ستاره ‌بزرگ گفت‎:‌‌ «تعداد بازی‌ها زیاد است و تغییرات اجتناب‌ناپذیرند. مهم ‌این است که همه بازیکنان احساس کنند مهم هستند، چه از ابتدا ‌بازی کنند و چه به عنوان تعویضی وارد شوند. این ثبات تیمی را ‌تضمین می‌کند».‌

اما یکی از مهمترین سوالها درباره رودریگو و نیمکت‌نشینی ‌وینیسیوس بود. ژابی توضیح داد‎:‌‌ «ما بیش از ۲۰ بازیکن داریم و باید ‌از هر کدام از آنها بهترین نمایشها را شاهد باشیم. نمایش‌هایی که ‌باید به سود تیم باشد. تصمیم‌های من همیشه برای نفع تیم است. ‌امروز وینیسیوس از روی نیمکت آمد و تفاوت ایجاد کرد».‌

سرمربی رئال درباره امباپه و دو گل او در بازی امشب گفت‎:‌‌ « کیلیان ‌دوباره سرحال شده. در جام جهانی به خاطر بیماری چهار کیلو وزن کم ‌کرده بود که حالا دوباره به وزن سابق برگشته، پرانرژی است و تیم را ‌به جلو می‌برد. وقتی فاصله‌ بین خطوط را درست حفظ کنیم، کیلیان ‌خیلی خوب کار می‌کند‎.‌‌»‌

آلونسو همچنین از نمایش ماستانتونو ستایش کرد‎:‌‌ «او در مدت ‌کوتاهی که به ما پیوسته ارتباط خوبی با تیم پیدا کرده و مطمئنم در ‌کوتاه‌مدت و بلندمدت خیلی به ما کمک خواهد کرد».‌

در پایان، آلونسو این برد را نشانه‌ای از رشد رئال مادرید دانست و ‌تأکید کرد تیمش باید همین روند خوب را در روزهای آینده و پیش از ‌دیدار با مایورکا ادامه دهد‎

