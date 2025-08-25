ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان
پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر باید برابر سپاهان قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا، هفته دوم لیگ برتر فردا با برگزاری سه دیدار آغاز میشود که در مهمترین مسابقه سپاهان میزبان پرسپولیس است.
پرسپولیس امیدوار به کسب سه امتیاز این مسابقه حساس هستند اما وحید هاشمیان قطعا باید نفراتی را به میدان بفرستد که بتوانند مقابل سپاهان عملکرد درخشانی داشته باشند.
ترکیب پرسپولیس برابر سپاهان نسبت به دیدار ابتدایی این تیم مقابل فجرسپاسی تغییرات نسبتا زیادی خواهد داشت. پیام نیازمند خلاف دیدار با فجرسپاسی در دسترس کادر فنی است و مقابل سپاهان به میدان میرود.
باتوجه به بازگشت مرتضی پورعلیگنجی، او زوج محمدحسین کنعانیزادگان در قلب خط دفاعی خواهد بود. مدافع راست پرسپولیس نسبت به دیدار اول تغییری نخواهد داشت چرا که هنوز وضعیت هپاتیت سرژ اوریه مشخص نشده است و هاشمیان به براجعه اعتماد میکند.
مهمترین مساله پرسپولیس پست دفاع چپ است که طبق شنیدهها، فرشاد احمدزاده شانس خوبی برای حضور دوباره در ترکیب اصلی قرمزها دارد.
ظاهرا سروش رفیعی، میلاد سرلک و مارکو باکیچ، هافبکهای پرسپولیس در این دیدار هستند و احتمال نیمکتنشینی شکاری وجود دارد.
امید عالیشاه باتوجه به آمادگی تیوی بیفوما ممکن است نیمکتنشین شود و اوستون اورونوف هم هنوز برای ۹۰ دقیقه آماده نیست.
ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دیدار با سپاهان به شرح زیر است؛
پیام نیازمند، یعقوب براجعه، مرتضی پورعلیگنجی، محمدحسین کنعانیزادگان، فرشاد احمدزاده، سروش رفیعی، میلاد سرلک، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما، محمدامین کاظمیان و علی علیپور