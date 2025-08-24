فوتبال ما بر مبنای منطق است
هاشمیان: به شکستهای قبلی پرسپولیس مقابل سپاهان اهمیت نمیدهم
وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، در نشست خبری پیش از بازی فردا درمورد فلسفه کارش و تقابل حساس با سپاهان صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان در کنفرانس خبری پیش از بازی با سپاهان حضور یافت تا در مورد این بازی به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد و درباره این دیدار حساس نظرات خود را ابراز کند.
هاشمیان در صحبتهایش اعلام کرد که بیشتر بازیکنان او در فرم خوبی هستند و تیمش باوجود بازی در خارج از خانه به دنبال کسب پیروزی خواهد بود.
* صحبتهای ابتدایی؟
با سلام و احترام نسبت به خبرنگاران و حضار محترم. این هفته تمرینات خیلی خوبی داشتیم و تاکتیکها را مرور کردیم. خوشبختانه بیشتر بازیکنان ما در شرایط بسیار خوبی هستند و میخواهیم بازی پرقدرت ارائه بدهیم. اگر سوالی هست در خدمت هستم.
* حضور شما و محرم نویدکیا باعث میشود که تنش و حاشیه کمتری در این بازی وجود داشته باشد؟
با آقای نویدکیا در تیم ملی همبازی بودیم. او در مربیگری هم کارنامه خوبی داشته و در این سالها نشان داده از نظر اخلاقی هم بسیار روی تیم تاثیر میگذارد و روی تیمش کار میکند. ما هم پرسپولیس هستیم و همیشه روی اخلاق و رفتار تاکید میکنیم. در نیم ما نظم و انضباط و اخلاق رعایت خواهد شد ، مثل گذشته. امیدوارم این موضوعات در فوتبال ایران جا بیفتد و نتایج را توانایی فنی بازیکنان و مربیان و باشگاه روی نتایج تاثیر بگذارد.
* باتوجه به چهار شکست پرسپولیس مقابل سپاهان، فشار روی شما هست؟
در مورد نتایج هیچ جا جامها به خاطر نتایج گذشته و خاطرات اهدا نمیشود. خود من هیچوقت به نتایج گذشته اهمیت نمیدهم به خصوص اینکه فصل تمام شده و مربیان عوض شدند و تفکرات عوض شدند. برای ما از لحظه سوت شروع تا پایان مهم است و تلاش خواهیم کرد پیروز شویم. بازیکنان ما از نظر ذهنی از توانایی و تجربه بالایی برخوردار هستند و نتایج گذشته هرچه که باشد در آینده ما تاثیر نخواهد داشت.
* گفتید که به نظم اهمیت میدهید و باتوجه به حضور شما در فوتبال المان این موضوع طبیعی است و احتمالا برخورد فلیکس ماگاتی دارید. آیا بازیکنان ایرانی هم پذیرای این رویکرد هستند؟
آقای فلیکس ماگات اخلاقش چطور بود؟
* خیلی سختگیرانه با نظم و دیسیپلین.
خب ببینید ما نظم و دیسیپلین را با سختگیری دو چیز جداگانه میدانیم. خوشبختانه بازیکنان تیم ما چه جوانان و چه بازیکنان باتجربه و ملی، به خاطر سالها حضور در ایران و بعضا اروپا، خودشان از نظر نظم و انضباط، رفتار درستی دارند و ما هیچ سختگیری نداریم. نظم و انضباط در قالب احترام به بازیکنان و باشگاه است. نظم و انضباط باعث میشود روند کار درست پیش برود. تمام تیمهایی که نتیجه میگیرند نظم و انضباط دارند و تمام بازیکنان که طولانی مدت توانستند نتیجه بگیرند، واژه نظم را در اولویت قرار دادند. این نظم و انضباط در قالب تیم است و بازیکنان اتوماتیک آن را انجام میدهند.
* باتوجه به اینکه تیم سپاهان روی پرس شدید اتکا دارد و تلاش میکند توپ را از مرکز میدان به گردش در بیاورد، تدبیر شما برای خنثی کردن این تاکتیک چیست؟
انشالله فردا بعد از باری میبینید تدبیر ما چه بوده و الان نمیتوانیم در مورد مسائل تاکتیکی صحبت کنیم.
* آیا شما همچنان فرشاد احمدزاده را به میلاد محمدی ترجیح میدهید؟
این بستگی به تمریناتی دارد که بازیکن در طول هفته میکند و همچنین حریف. در نهایت من با مشورت با کادرفنی تصمیم میگیریم کدام بازیکن میتواند منافع تیم ما را بهتر تامین میکند. ضمنن فوتبال یک بازی نود دقیقه است و همچنین همه بازیکنان ما در تیم نقش خود را دارند. تمام بازیکنان ما بازیکنان مهمی هستند و اگر قرار بود لیگ با ۱۱ بازیکن شروع شود و باقی نفرات بازی نکنند، بازیکن بیشتری جذب نمیشد. ما بازیکنان زیادی داریم و بنا بر تاکتیک خودمان و تاکتیک حریف ترکیب را انتخاب میکنیم. اگر قرار بود بازیکن خوب در ترکیب نباشد که اصلا در پرسپولیس نبود. همه بازیکنان پرسپولیس نفرات خوبی هستند و ما به آنها ایمان داریم.
* باتوجه به اقبال عمومی هواداران پرسپولیس به شما، هواداران میخواهند بدانند تفکرات شما هجومی است یا خیر؟
فوتبال ما بر مبنای منطق است و جایی که نیاز باشد حمله میکنیم و جایی که توپ نداریم حمله میکنیم. بعضی جاها توپ را میگیریم میتوانیم سریع ضد حمله بزنیم و به همین خاطر شرایط و زمان بازی، تدابیر ما را تعیین میکند.
* باتوجه به اینکه احتمال دارد چند بازیکن سپاهان اولین حضور خود را داشته باشند، آیا آنالیز روی آنها دارید؟
طبیعتا وقتی با تیمی بازی داریم روی آنها آنالیز میکنیم و آگاهی از همه بازیکنان سپاهان داریم.
* فردا پیام نیازمند و رضا شکاری مقابل تیم سابق خود قرار میگیرند. این موضوع چه تاثیری در عملکرد آنها خواهد گذاشت؟
طبیعت فوتبال است و در همه جای دنیا بازیکنان از شهری به شهر دیگر و از رقیب به رقیب دیگر میروند. مهمترین حالت این است که هواداران دو تیم و کل فوتبال ایران یاد بگیریم که انتقال جزوی از فوتبال است و هر بازیکن برای تیمی زحمت کشیده و امیدوارم که این دو بازیکن هم در کنار سایر بازیکنان بهترین نمایش خود را ارائه بدهند.