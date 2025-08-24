به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان در کنفرانس خبری پیش از بازی با سپاهان حضور یافت تا در مورد این بازی به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد و درباره این دیدار حساس نظرات خود را ابراز کند.

هاشمیان در صحبتهایش اعلام کرد که بیشتر بازیکنان او در فرم خوبی هستند و تیمش باوجود بازی در خارج از خانه به دنبال کسب پیروزی خواهد بود.

* صحبتهای ابتدایی؟

با سلام و احترام نسبت به خبرنگاران و حضار محترم. این هفته تمرینات خیلی خوبی داشتیم و تاکتیک‌ها را مرور کردیم. خوشبختانه بیشتر بازیکنان ما در شرایط بسیار خوبی هستند و میخواهیم بازی پرقدرت ارائه بدهیم. اگر سوالی هست در خدمت هستم.

* حضور شما و محرم نویدکیا باعث می‌شود که تنش و حاشیه کمتری در این بازی وجود داشته باشد؟

با آقای نویدکیا در تیم ملی هم‌بازی بودیم. او در مربیگری هم کارنامه خوبی داشته و در این سالها نشان داده از نظر اخلاقی هم بسیار روی تیم تاثیر می‌گذارد و روی تیمش کار می‌کند. ما هم پرسپولیس هستیم و همیشه روی اخلاق و رفتار تاکید می‌کنیم. در نیم ما نظم و انضباط و اخلاق‌ رعایت خواهد شد ، مثل گذشته. امیدوارم این موضوعات در فوتبال ایران جا بیفتد و نتایج را توانایی فنی بازیکنان و مربیان و باشگاه روی نتایج تاثیر بگذارد.

* باتوجه به چهار شکست پرسپولیس مقابل سپاهان، فشار روی شما هست؟

در مورد نتایج هیچ جا جام‌ها به خاطر نتایج گذشته و خاطرات اهدا نمی‌شود. خود من هیچوقت به نتایج گذشته اهمیت نمیدهم به خصوص اینکه فصل تمام شده و مربیان عوض شدند و تفکرات عوض شدند. برای ما از لحظه سوت شروع تا پایان مهم است و تلاش خواهیم کرد پیروز شویم. بازیکنان ما از نظر ذهنی از توانایی و تجربه بالایی برخوردار هستند و نتایج گذشته هرچه که باشد در آینده ما تاثیر نخواهد داشت.

* گفتید که به نظم اهمیت میدهید و باتوجه به حضور شما در فوتبال المان این موضوع طبیعی است و احتمالا برخورد فلیکس ماگاتی دارید. آیا بازیکنان ایرانی هم پذیرای این رویکرد هستند؟

آقای فلیکس ماگات اخلاقش چطور بود؟

* خیلی سختگیرانه با نظم و دیسیپلین.

خب ببینید ما نظم و دیسیپلین را با سخت‌گیری دو چیز جداگانه میدانیم. خوشبختانه بازیکنان تیم ما چه جوانان و چه بازیکنان باتجربه و ملی، به خاطر سالها حضور در ایران و بعضا اروپا، خودشان از نظر نظم و انضباط، رفتار درستی دارند و ما هیچ سخت‌گیری نداریم. نظم و انضباط در قالب احترام به بازیکنان و باشگاه است. نظم و انضباط باعث می‌شود روند کار درست پیش برود. تمام تیم‌هایی که نتیجه میگیرند نظم و انضباط دارند و تمام بازیکنان که طولانی مدت توانستند نتیجه بگیرند، واژه نظم را در اولویت قرار دادند. این نظم و انضباط در قالب تیم است و بازیکنان اتوماتیک آن را انجام می‌دهند.

* باتوجه به اینکه تیم سپاهان روی پرس شدید اتکا دارد و تلاش می‌کند توپ را از مرکز میدان به گردش در بیاورد، تدبیر شما برای خنثی کردن این تاکتیک چیست؟

انشالله فردا بعد از باری میبینید تدبیر ما چه بوده و الان نمیتوانیم در مورد مسائل تاکتیکی صحبت کنیم.

* آیا شما همچنان فرشاد احمدزاده را به میلاد محمدی ترجیح میدهید؟

این بستگی به تمریناتی دارد که بازیکن در طول هفته می‌کند و همچنین حریف. در نهایت من با مشورت با کادرفنی تصمیم میگیریم کدام بازیکن می‌تواند منافع تیم ما را بهتر تامین می‌کند. ضمنن فوتبال یک بازی نود دقیقه است و همچنین همه بازیکنان ما در تیم نقش خود را دارند. تمام بازیکنان ما بازیکنان مهمی هستند و اگر قرار بود لیگ با ۱۱ بازیکن شروع شود و باقی نفرات بازی نکنند، بازیکن بیشتری جذب نمیشد. ما بازیکنان زیادی داریم و بنا بر تاکتیک خودمان و تاکتیک حریف ترکیب را انتخاب می‌کنیم. اگر قرار بود بازیکن خوب در ترکیب نباشد که اصلا در پرسپولیس نبود. همه بازیکنان پرسپولیس نفرات خوبی هستند و ما به آنها ایمان داریم.

* باتوجه به اقبال عمومی هواداران پرسپولیس به شما، هواداران میخواهند بدانند تفکرات شما هجومی است یا خیر؟

فوتبال ما بر مبنای منطق است و جایی که نیاز باشد حمله می‌کنیم و جایی که توپ نداریم حمله می‌کنیم. بعضی جاها توپ را میگیریم میتوانیم سریع ضد حمله بزنیم و به همین خاطر شرایط و زمان بازی، تدابیر ما را تعیین می‌کند.

* باتوجه به اینکه احتمال دارد چند بازیکن سپاهان اولین حضور خود را داشته باشند، آیا آنالیز روی آنها دارید؟

طبیعتا وقتی با تیمی بازی داریم روی آنها آنالیز می‌کنیم و آگاهی از همه بازیکنان سپاهان داریم.

* فردا پیام نیازمند و رضا شکاری مقابل تیم سابق خود قرار می‌گیرند. این موضوع چه تاثیری در عملکرد آنها خواهد گذاشت؟

طبیعت فوتبال است و در همه جای دنیا بازیکنان از شهری به شهر دیگر و از رقیب به رقیب دیگر می‌روند. مهم‌ترین حالت این است که هواداران دو تیم و کل فوتبال ایران یاد بگیریم که انتقال جزوی از فوتبال است و هر بازیکن برای تیمی زحمت کشیده و امیدوارم که این دو بازیکن هم در کنار سایر بازیکنان بهترین نمایش خود را ارائه بدهند.

انتهای پیام/