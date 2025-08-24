خبرگزاری کار ایران
وداع احساسی رینا با دورتموند: هر چه داشتم در این باشگاه گذاشتم

جیو رینا، هافبک ملی‌پوش تیم ملی آمریکا، با انتشار پیامی احساسی، از باشگاه بوروسیا دورتموند خداحافظی کرد؛ انتقال او به بوروسیا مونشن‌گلادباخ قطعی شده است.

به گزارش ایلنا، جیووانی رینا پس از نهایی‌شدن انتقالش به مونشن‌گلادباخ با قراردادی دائمی به ارزش ۷ میلیون یورو، با انتشار ویدیویی از لحظات ماندگارش در پیراهن دورتموند، از هواداران، کادر فنی و هم‌تیمی‌هایش قدردانی کرد. 

این هافبک ۲۲ ساله آمریکایی نوشت:«وقتی در ۱۶ سالگی به دورتموند آمدم، فقط یک پسر نوجوان بودم، اما در طول این شش سال تبدیل شدم به کسی که امروز هستم؛ هم به‌عنوان بازیکن و هم به‌عنوان یک انسان.»

رینا در ادامه افزود:«هر بار که با پیراهن زرد و مشکی وارد زمین شدم، تمام توانم را برای این باشگاه گذاشتم. از اولین بازی‌ام در بوندس‌لیگا تا قهرمانی در جام حذفی آلمان و تمام لحظات بین این دو، خاطرات فراموش‌نشدنی زیادی با خودم خواهم برد. دورتموند شخصیت من را ساخت، هم داخل زمین و هم بیرون آن.»

او با اشاره به حمایت‌ها از سوی باشگاه گفت:«از تمام اعضای کادر، هم‌تیمی‌ها و مهم‌تر از همه، هواداران فوق‌العاده دورتموند ممنونم. حمایت شما در تمام فراز و نشیب‌ها برای من اهمیت زیادی داشت. حالا وقت آن رسیده که این فصل را ببندم و فصل جدیدی را آغاز کنم، اما باشگاه دورتموند همیشه جایگاه ویژه‌ای در قلب من خواهد داشت.»

جیو رینا طی شش فصل حضور در دورتموند، ۱۴۷ بار برای این تیم به میدان رفت و در مجموع ۳۷ گل و پاس گل به ثبت رساند. نقطه اوج دوران حضورش در این تیم، قهرمانی در جام حذفی آلمان (DFB-Pokal) در سال ۲۰۲۱ بود.

