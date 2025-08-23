خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس شایعه عجیب درباره اوریه را تکذیب کرد

پرسپولیس یک شایعه عجیب در مورد اوریه را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس شایعه شکل گرفته توسط یکی از رسانه ها در مورد ممنوعیت حضور سرژ اوریه در تمرینات توسط کاپیتان‌های تیم را تکذیب کرد. 

پرسپولیس نوشت: متاسفانه در روزهای اخیر یک  رسانه  با انتشار اخبار حاشیه‌ای و کذب به دنبال آن بوده تا برای باشگاه و تیم پرسپولیس حاشیه ایجاد کند. درخواست کاپیتان‌های پرسپولیس برای ممنوع التمرین کردن اوریه نیز از همین دست اخبار کذب است که گویا هیچ نظارتی روی صحت و سقم آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

امیدوارم همکاران رسانه‌ای کمی از علایق رنگی فاصله گرفته و رسالت خطیر خود را فراموش نکنند. بی شک با ادامه این روند، باشگاه پرسپولیس برخورد متفاوتی را اتخاذ خواهد کرد.

