ساسولو 0-2 ناپولی: قهرمان فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ناپولی، قهرمان فصل گذشته سری A ایتالیا در آغاز مسابقات فصل جدید؛ از ساعت 20 امشب (شنبه) در خانه ساسولو به میدان رفت و با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید.

اسکات مک‌تامینی، ستاره فصل گذشته (17) و کوین دی‌بروینه، ستاره تازه‌وارد ناپلی‌ها (57) برای پاتنوپی در این بازی گلزنی کردند.

در بازی همزمان؛ جنوا در خانه به تساوی بدون گل مقابل لچه رضایت داد.

