خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته اول سری آ ایتالیا

ساسولو 0-2 ناپولی: قهرمان فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد

ساسولو 0-2 ناپولی: قهرمان فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد
کد خبر : 1677214
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع عنوان قهرمانی سری A ایتالیا فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ناپولی، قهرمان فصل گذشته سری A ایتالیا در آغاز مسابقات فصل جدید؛ از ساعت 20 امشب (شنبه) در خانه ساسولو به میدان رفت و با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید.

اسکات مک‌تامینی، ستاره فصل گذشته (17) و کوین دی‌بروینه، ستاره تازه‌وارد ناپلی‌ها (57) برای پاتنوپی در این بازی گلزنی کردند.

در بازی همزمان؛ جنوا در خانه به تساوی بدون گل مقابل لچه رضایت داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور