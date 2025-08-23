بازگشت باشکوه به شمال لندن؛
ابرچی ازه رسماً به آرسنال پیوست
باشگاه آرسنال از جذب ابرچی ازه، ستاره خط میانی کریستال پالاس، با قراردادی بلندمدت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی باشگاه آرسنال، ابرچی ازه با امضای قراردادی بلندمدت به جمع توپچیها پیوست. این هافبک ۲۷ ساله که فوتبال حرفهای را از آکادمی همین باشگاه آغاز کرده بود، پس از درخشش در کریستال پالاس، حالا بار دیگر به شمال لندن بازگشته است تا شماره ۱۰ جدید آرسنال لقب بگیرد.
ازه در سال ۲۰۱۶ راهی کوئینز پارک رنجرز شد و طی فصل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به عنوان بهترین بازیکن سال باشگاه انتخاب شد. او پس از آن به کریستال پالاس پیوست و طی پنج فصل حضور در سلهرست پارک، بیش از ۱۵۰ بازی برای این تیم انجام داد. اوج درخشش ازه در ماه مه گذشته رقم خورد؛ جایی که با گلزنی در فینال جام حذفی مقابل منچسترسیتی، نقش اصلی را در قهرمانی تاریخی پالاس ایفا کرد.
در عرصه ملی، ازه نخستین بازی خود برای تیم ملی انگلیس را در سال ۲۰۲۳ انجام داد و از آن زمان تاکنون ۱۱ بار پیراهن سهشیرها را به تن کرده است. او یکی از اعضای تیم ملی در یورو ۲۰۲۴ بود و در جریان پیروزی ۳-۰ مقابل لتونی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، نخستین گل ملی خود را به ثمر رساند.
آندرهآ برتا، مدیر ورزشی آرسنال درباره این انتقال گفت: «بسیار خوشحالیم که توانستیم این انتقال مهم را نهایی کنیم. ابرچی بازیکنی خلاق، انفجاری و دارای تکنیک بالا است. او تجربه بازیهای بزرگ را در سطح ملی دارد و شخصیت بالای او، مکمل کیفیت فنیاش محسوب میشود. همکاری فوقالعادهای در سراسر باشگاه برای انجام این انتقال صورت گرفت و اطمینان داریم ازه نقش مهمی در ادامه مسیر موفقیت آرسنال ایفا خواهد کرد.»
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال نیز افزود: «از پیوستن ابرچی به تیممان بسیار خوشحالیم. او بازیکنی توانمند، جذاب و باهوش است که بُعد تازهای به خط حمله ما خواهد داد. چیزی که در کنار استعداد فنیاش برجسته است، تلاش مستمر او در مسیر حرفهایاش برای رسیدن به این جایگاه است. ذهنیت، جاهطلبی و انگیزهای که دارد دقیقاً همان چیزی است که ما در تیممان میخواهیم. مشتاقانه منتظریم تا بهزودی کار با او را آغاز کنیم.»
ابرچی ازه پس از بازی این هفته آرسنال مقابل لیدز، به تمرینات تیم جدیدش اضافه خواهد شد.
باشگاه آرسنال ضمن خوشآمدگویی رسمی به این بازیکن، پیراهن شماره ۱۰ را به او اختصاص داده است.