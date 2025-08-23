به گزارش ایلنا، در جریان یکی از بازی‌های هفته‌ اول فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندس‌لیگا، بایرلورکوزن با نتیجه‌ی ۲-۱ از هوفنهایم شکست خورد.

بایرلورکوزن خیلی زود از حریفش پیش افتاد؛ یارل کوانسا، خرید جدید لورکوزن از لیورپول روی ارسال الخاندرو گریمالدو در دقیقه‌ی ۶ مسابقه، تک گل ورکسلف در این بازی را به ثمر رساند. هوفنهایم موفق شد در اواسط نیمه نخست با گلزنی فیسنیک اصلانی کار را به تساوی بکشد. شاگردان کریستین ایلرز در دقایق ابتدایی نیمه دوم و با گل تیم لمپرله بازگشتشان به بازی را تکمیل کردند و موفق شدند برتری خود را تا انتهای مسابقه حفظ کنند.

بایرلورکوزن با تغییرات بسیار بزرگی فصل ۲۶-۲۰۲۵ را شروع کرده است؛ علاوه‌بر جدایی ژابی آلونسو، مردی که لورکوزن را دو فصل پیش به دوگانه‌ی داخلی رساند، آن‌ها شاهد جدایی مهره‌های کلیدی خود از جمله فلوریان ویرتس، جاناتان تاه، یرمی فریمپونگ و لوکاس هرادسکی در این تابستان بودند. برخی خریدهای جدید و مهم لورکوزن مانند لویک باده و مالک تیلمان هنوز در شرایط بازی قرار ندارند و اریک تن هاخ کار سختی برای برآورده کردن انتظارات هواداران این تیم در فصل پیش‌رو دارد.

ترکیب دو تیم در این بازی:

بایرلورکوزن (۱-۲-۴-۳): فلکن، کوانسا، تاپسوبا، هینکاپیه، آرتور، آندریش، آلیش گارسیا، گریمالدو، مازا، تلا، شیک

هوفنهایم (۲-۴-۴): باومن، برناردو، هراناک، ماچیدا، کوفال، توره، اودولاهو، برگر، کراماریچ، اصلانی، لمپرله

