گواردیولا: اشتباهات ساده، بهای سنگینی داشتند
پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، پس از شکست خانگی برابر تاتنهام، عملکرد تیمش را بهتر از نتیجه نهایی دانست و از اشتباهات ساده به عنوان عامل اصلی ناکامی نام برد.
به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا پس از شکست ۲ بر صفر در ورزشگاه اتحاد مقابل تاتنهام اظهار داشت:«احساس میکنم عملکرد ما بهتر از نتیجهای بود که به دست آمد. شروع خوبی داشتیم، اما پس از دریافت گل، در اجرای برخی کارهای ساده با توپ دچار اشتباه شدیم. با توجه به کیفیت بالای تاتنهام، این اشتباهات زمینهساز ضدحملات حریف شد. پس از گل دوم در پایان نیمه نخست، شرایط برای ما دشوارتر شد.»
سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی ادامه داد:«ما تنها به یک گل نیاز داشتیم و برای آن نیز فرصتهایی داشتیم؛ از جمله صحنهای که به نظر میرسید باید به سود اسکار باب پنالتی اعلام میشد، همچنین موقعیتهایی که برای ارلینگ هالند و رایان شرکی بهدست آمد.
در یارگیری نفر به نفر و اجرای پرس موفق عمل نکردیم، چون توماس فرانک در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشت، اما در یکسوم هجومی زمین، کنترل خوبی بر بازی و ضدحملات داشتیم. با وجود این، نتیجه مطلوبی کسب نکردیم و باید از آن درس بگیریم.»
گواردیولا در پایان به انتخاب دروازهبان تیم نیز اشاره کرد و گفت: «ترافرود در دیدار قبلی مقابل ولورهمپتون نمایش خوبی داشت و به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بازی را هم به او اعتماد کنیم.»