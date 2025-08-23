خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گواردیولا: اشتباهات ساده، بهای سنگینی داشتند

گواردیولا: اشتباهات ساده، بهای سنگینی داشتند
کد خبر : 1677166
لینک کوتاه کپی شد.

پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، پس از شکست خانگی برابر تاتنهام، عملکرد تیمش را بهتر از نتیجه نهایی دانست و از اشتباهات ساده به عنوان عامل اصلی ناکامی نام برد.

به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا پس از شکست ۲ بر صفر در ورزشگاه اتحاد مقابل تاتنهام اظهار داشت:«احساس می‌کنم عملکرد ما بهتر از نتیجه‌ای بود که به دست آمد. شروع خوبی داشتیم، اما پس از دریافت گل، در اجرای برخی کارهای ساده با توپ دچار اشتباه شدیم. با توجه به کیفیت بالای تاتنهام، این اشتباهات زمینه‌ساز ضدحملات حریف شد. پس از گل دوم در پایان نیمه نخست، شرایط برای ما دشوارتر شد.»

سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی ادامه داد:«ما تنها به یک گل نیاز داشتیم و برای آن نیز فرصت‌هایی داشتیم؛ از جمله صحنه‌ای که به نظر می‌رسید باید به سود اسکار باب پنالتی اعلام می‌شد، همچنین موقعیت‌هایی که برای ارلینگ هالند و رایان شرکی به‌دست آمد. 

در یارگیری نفر به نفر و اجرای پرس موفق عمل نکردیم، چون توماس فرانک در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشت، اما در یک‌سوم هجومی زمین، کنترل خوبی بر بازی و ضدحملات داشتیم. با وجود این، نتیجه مطلوبی کسب نکردیم و باید از آن درس بگیریم.»

گواردیولا در پایان به انتخاب دروازه‌بان تیم نیز اشاره کرد و گفت: «ترافرود در دیدار قبلی مقابل ولورهمپتون نمایش خوبی داشت و به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بازی را هم به او اعتماد کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور