توماس فرانک:
سالهاست که از گواردیولا یاد میگیرم
توماس فرانک، سرمربی تاتنهام، پس از برد دو بر صفر مقابل منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد، ضمن تمجید از عملکرد تیمش، به وضعیت نقلوانتقالات باشگاه نیز اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، توماس فرانک، سرمربی دانمارکی تاتنهام در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «نقلوانتقالات؟ مهمترین مسئله این است که گروهی از بازیکنان باکیفیت و متعهد در اختیار داریم که از عملکردشان رضایت کامل دارم. البته اگر بتوانیم تیم را تقویت کنیم، بدون تردید اقدام خواهیم کرد.»
فرانک در ادامه به جذب ژوائو پالینیا و محمد کودوس اشاره کرد و گفت: «در کنفرانس خبری روز گذشته سوالات زیادی درباره نقلوانتقالات مطرح شد، اما واقعیت این است که ما دو بازیکن بسیار ارزشمند به تیم اضافه کردهایم. پالینیا امروز عملکردی فوقالعاده داشت. با وجود آنکه هنوز به آمادگی کامل نرسیده، اما با اعتماد به نفس بالا توانست کیفیت خود را نشان دهد.»
او درباره تیم رقیب نیز گفت: «پپ گواردیولا مربی بزرگی است که سالها عملکردش را دنبال کردهام و از او بسیار آموختهام. ورزشگاه اتحاد یکی از دشوارترین مکانها برای بازی در لیگ برتر است. منچسترسیتی با انگیزه بازگشت به دوران اوج، قدرتمند ظاهر شد و پیش از گل ما، با وجود آنکه تسلط کامل نداشت، اما کنترل بیشتری بر جریان بازی داشت. با این حال ما موفق شدیم در جریان مسابقه بمانیم و از فرصتها استفاده کنیم.»
سرمربی تاتنهام در پایان گفت: «پیروزی در ورزشگاه اتحاد چه با تاتنهام و چه با برنتفورد، دو تجربه متفاوت با شرایط متفاوت بودند. با این حال هر دو برای من لحظاتی پرافتخار محسوب میشوند که همواره از آنها با احترام یاد خواهم کرد.»