الاهلی قهرمان شد/ دست رونالدو باز هم به جام نرسید

به گزارش ایلنا، دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال سوپرجام عربستان، از ساعت 15:30 امروز (شنبه) در ورزشگاه «هنگ‌کنگ» برگزار شد. در این بازی تیم‌های النصر و الاهلی به مصاف هم رفتند که پس از تساوی 2 بر 2 در وقت عادی، الاهلی در ضربات پنالتی 5 بر 3 به برتری رسید و به مقام قهرمانی رسید.

در این بازی کریستیانو رونالدو (41-پنالتی) و مارسلو بروزوویچ (82) برای النصر و فرانک کسیه (6+45) و راجر ایبانیز (89) برای الاهلی گلزنی کردند.

در ضربات پنالتی نیز رونالدو، بروزوویچ و فلیکس برای النصر و تونی، کسیه، محرز، البریکان و گالنو موفق به گلزنی شدند و فقط عبدالله الخیبری بود که پنالتی چهارم النصر را از دست داد و ضربه‌اش توسط دروازه‌بان الاهلی مهار شد.

نکته مهم این بازی ناکامی رونالدو در کسب جام از زمان پیوستن به النصر و حضور در فوتبال آسیا بود.

رونالدوی 40 ساله که امروز صدمین گلش با پیراهن النصر را زد و تبدیل به اولین فوتبالیست تاریخ شد که در چهار لیگ مختلف موفق شده بیش از 100 گل به ثمر برساند، هنوز نتوانسته در قاره کهن به قهرمانی برسد و یکبار دیگر در آستانه کسب قهرمانی، دستش به جام نرسید.

