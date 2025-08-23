سوپرجام عربستان
الاهلی قهرمان شد/ دست رونالدو باز هم به جام نرسید
تیم فوتبال الاهلی با شکست النصر، قهرمان سوپرجام عربستان شد تا کریستیانو رونالدو همچنان در حسرت کسب جام در قاره آسیا بماند.
به گزارش ایلنا، دیدار نهایی رقابتهای فوتبال سوپرجام عربستان، از ساعت 15:30 امروز (شنبه) در ورزشگاه «هنگکنگ» برگزار شد. در این بازی تیمهای النصر و الاهلی به مصاف هم رفتند که پس از تساوی 2 بر 2 در وقت عادی، الاهلی در ضربات پنالتی 5 بر 3 به برتری رسید و به مقام قهرمانی رسید.
در این بازی کریستیانو رونالدو (41-پنالتی) و مارسلو بروزوویچ (82) برای النصر و فرانک کسیه (6+45) و راجر ایبانیز (89) برای الاهلی گلزنی کردند.
در ضربات پنالتی نیز رونالدو، بروزوویچ و فلیکس برای النصر و تونی، کسیه، محرز، البریکان و گالنو موفق به گلزنی شدند و فقط عبدالله الخیبری بود که پنالتی چهارم النصر را از دست داد و ضربهاش توسط دروازهبان الاهلی مهار شد.
نکته مهم این بازی ناکامی رونالدو در کسب جام از زمان پیوستن به النصر و حضور در فوتبال آسیا بود.
رونالدوی 40 ساله که امروز صدمین گلش با پیراهن النصر را زد و تبدیل به اولین فوتبالیست تاریخ شد که در چهار لیگ مختلف موفق شده بیش از 100 گل به ثمر برساند، هنوز نتوانسته در قاره کهن به قهرمانی برسد و یکبار دیگر در آستانه کسب قهرمانی، دستش به جام نرسید.