شروع غیرقابل پیش‌بینی: دوباره سری آ
کد خبر : 1677159
فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری‌آ در حالی آغاز شده که بار دیگر هیچ تیمی مدعی مطلق قهرمانی نیست و این رقابت جذاب، برخلاف لیگ‌های انحصاری اروپا، به سبک خاص خودش ادامه می‌دهد.

به گزارش ایلنا، از زمانی که سلطه ۹ ساله یوونتوس در سال ۲۰۲۰ پایان یافت، سری‌آ دیگر قهرمان تکراری نداشته است. اینتر کونته، میلان پیولی، ناپولی اسپالتی و اینتر اینزاگی هرکدام تنها یک فصل تاج بر سر گذاشتند. حالا آنتونیو کونته، پس از فتح اسکودتو با ناپولی، قصد دارد طلسم عدم تکرار قهرمانی را بشکند.

ناپولی در این تابستان با حفظ ستاره‌هایی چون اوسیمن و کواراتسخلیا و البته جذب کوین دی‌بروینه، دست به یکی از جسورانه‌ترین پروژه‌های قهرمانی مجدد زده است. ستاره سابق منچسترسیتی با قراردادی تاریخی به سن‌پائولو بازگشته و گفت: «وقتی مقابل ناپولی بازی کردیم، آن جو را حس کردم؛ این تیم، این هواداران، آن شور و اشتیاق... همه چیز برای یک فصل رؤیایی آماده است.»

از سوی دیگر، لوکا مودریچ ۳۹ ساله به میلان پیوسته و اعلام کرده برای فصل بدون رقابت اروپایی آماده است تا نقش رهبری را در پروژه بازسازی تحت هدایت مکس آلگری بر عهده بگیرد. رفتن ریندرز به سیتی، سرمایه لازم را برای خرید مودریچ، ساموئله ریکی و آردون یاشاری فراهم کرد. از سوی دیگر، میلان با فروش تئو هرناندز به الهلال، استوپینیان را به‌عنوان جانشین جذب کرده و همچنان رافائل لیائو و پولیشیچ را در جناحین حفظ کرده است.

اما در شمال، اینتر در دوران پسا-اینزاگی به سر می‌برد. تیمی که فصل گذشته نایب‌قهرمان اروپا شد، حالا با هدایت کریستین کیه‌وو به دنبال بازسازی است. آن‌ها لوئیز هنریکه، لوکا سوچیچ، بانی و پیو اسپوزیتو را جذب کرده‌اند تا عمق ترکیب را تقویت کنند.

در شهر رم اما نگاهی امیدوارانه به فصل جدید دارند. جان پیه‌رو گاسپرینی پس از جدایی از آتالانتا، حالا روی نیمکت رم نشسته و باشگاه امیدوار است این تغییر سرآغاز بازگشت به لیگ قهرمانان باشد. آتالانتا بدون «گاسپرینی» و بدون ماتئو رتگی ممکن است از صف مدعیان عقب بماند.

در همین حال، بولونیا که فصل قبل قهرمان کوپا ایتالیا شد، فیورنتینا و لاتزیو (که به دلیل نقض قوانین نقدینگی اجازه خرید بازیکن ندارند اما ساری را بازگردانده‌اند) نیز برای سهم خود از این فصل نقشه کشیده‌اند.

و سرانجام کومو، شاید بزرگ‌ترین شگفتی این فصل باشد. تیمی که با حفظ سسک فابرگاس و جذب آلوارو موراتا، بیش از ۱۰۰ میلیون یورو در نقل‌وانتقالات سرمایه‌گذاری کرده است. کومو که حالا نام‌های آینده‌داری چون خسوس رودریگز، یاکوبو رامون، مارتین باتورینا و جیدن آدایی را در ترکیب دارد، آماده است تا ساختار سنتی سری‌آ را به چالش بکشد.

فصلی جذاب، بی‌رحم و بدون پیش‌بینی آغاز شده؛ جایی که هیچ تیمی مطمئن از تکرار نیست و هر بازی ممکن است سرنوشت لیگ را تغییر دهد. اینجا ایتالیاست؛ خانه فوتبال واقعاً رقابتی.

