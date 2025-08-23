به گزارش ایلنا، در حالیکه شاگردان پپ گواردیولا با دو گل از میهمان خود عقب افتاده بودند، دوربین تلویزیونی لحظه‌ای فیل فودن را روی نیمکت شکار کرد که با حالتی خندان به سکوها نگاه می‌کرد. این تصویر خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و سیل انتقادات را روانه ستاره انگلیسی کرد.

یکی از کاربران نوشت:«تیمش ۲-۰ عقب افتاده و فودن می‌خنده؟ بفروشیدش!» دیگری افزود: «برای همین کاراست که نمی‌تونه توی ترکیب اصلی جا بگیره. اصلاً جدی نیست.»

اما بررسی دقیق‌تر نشان داد که لبخند فودن نه به خاطر نتیجه بازی، بلکه واکنشی به شعار هواداران تاتنهام بوده است. هواداران اسپرز پس از قهرمانی در لیگ اروپا، فریاد «قهرمانان اروپا» سر داده بودند؛ شعاری که برای بازیکنانی مثل فودن که قهرمانی واقعی لیگ قهرمانان را تجربه کرده‌اند، بیشتر خنده‌دار به‌نظر می‌رسد تا تحریک‌کننده.

فودن که فصل گذشته عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر را از آن خود کرده بود، در این فصل هنوز نتوانسته به همان فرم ایده‌آل بازگردد. او این دیدار را از روی نیمکت آغاز کرد و در نیمه دوم به میدان آمد، اما نتوانست مانع شکست تیمش شود.

با این حال، سیتی فرصت جبران خواهد داشت؛ آن‌ها در هفته سوم رقابت‌ها باید به مصاف برایتون بروند تا با یک نمایش بهتر، از فشار انتقادات عبور کنند. برای فودن، این لبخند شاید تنها یک لحظه عادی بوده باشد، اما در دنیای فوتبال حرفه‌ای، هر حرکت ساده‌ای می‌تواند بازتابی پیچیده پیدا کند.

انتهای پیام/