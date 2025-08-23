منچسترسیتی 0-2 تاتنهام: گواردیولا کیش و مات شد!

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی از ساعت 15 امروز (شنبه - به وقت تهران) در چارچوب هفته دوم لیگ برتر انگلیس و در ورزشگاه اتحاد به مصاف تاتنهام رفت و با نتیجه 2 بر صفر تن به شکست داد. شاگردان توماس فرانک در این دیدار توسط برنان جانسون در دقیقه 35 و ژوائو پالینیا در دقیقه 2+45 به گل رسیدند.

تاتنهام با کسب دومین پیروزی متوالی خود به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس صعود کرد. شاگردان پپ گواردیولا هم که در بازی اول خود با نتیجه 4 بر صفر ولورهمپتون را شکست داده بودند، با این باخت سه امتیازی باقی ماندند و در حال حاضر در رده پنجم قرار دارند.

در همین چارچوب از ساعت 17:30 امروز سه دیدار همزمان به شرح زیر آغاز خواهد شد:

بورنموث - ولورهمپتون

برنتفورد - استون‌ویلا

برنلی - ساندرلند

از ساعت 20 امشب نیز آرسنال در ورزشگاه امارات به مصاف لیدزیونایتد خواهد رفت.

