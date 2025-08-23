مدیر لایپزیش: توافقی نشده، اما همهچیز ممکن است
چراغ سبز ستاره لایپزیش به چلسی
در حالیکه گمانهزنیها درباره انتقال ژاوی سیمونز به لیگ برتر بالا گرفته، مدیر ورزشی لایپزیش تأیید کرده که این ستاره هلندی تمایلش برای پیوستن به چلسی را با باشگاه در میان گذاشته است.
به گزارش ایلنا، مارسل شفر، مدیر ورزشی باشگاه آلمانی، در گفتوگو با اسکای آلمان بهصراحت اعلام کرده که آینده سیمونز همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، زیرا پنجره نقل و انتقالات هنوز باز است و «هیچچیز را نمیتوان صددرصد تضمین کرد».
او گفت:«تا این لحظه، ژاوی با ما میماند. همیشه گفتهایم تصمیماتمان را بر پایه مسائل فنی و مالی میگیریم. به همین دلیل او هنوز بازیکن ماست و برایمان بازی کرد. بازار هنوز باز است و هیچچیز را نمیشود قطعی دانست. همه میدانند که او چه جاهطلبیهایی دارد و خودش هم آن را به ما گفته. در هفتههای اخیر گفتوگوهایی صورت گرفته ولی هنوز هیچ توافقی نشده. برای همین هم فعلاً همهچیز به همین شکل باقی میماند.»
با وجود علاقه دوطرفه میان چلسی و سیمونز، این بازیکن در پیروزی ۶-۰ لایپزیش مقابل بایرنمونیخ به میدان رفت و نشان داد که هنوز بخشی از برنامههای فنی تیم آلمانی است.
با این حال، شایعات حکایت از آن دارند که این انتقال در گرو فروش کریستوفر انکونکو از سوی چلسی است؛ انتقالی که به دلیل پیچیدگیهای فنی و اقتصادی، هنوز نهایی نشده است.
در صورت فراهم شدن شرایط، ژاوی سیمونز میتواند یک گزینه جذاب و خلاق برای ترکیب تیم انزو مارسکا باشد، هرچند جا دادن او در ساختار تاکتیکی چلسی کار سادهای نخواهد بود. فرصت آبیهای لندن برای جذب این هافبک هجومی ۲۲ ساله، تا پایان روز یکشنبه اول سپتامبر بیشتر نیست.