دعوت دو بازیکن خارجی پرسپولیس به تیمهای ملی
مارکو باکیچ و ارونوف به تیمهای ملی مونتهنگرو و ازبکستان دعوت شدند تا در رقابتهای مقدماتی جام جهانی و تورنمنت کافا حضور داشته باشند.
به گزارش ایلنا ، دو بازیکن خارجی پرسپولیس در رقابتهای مقدماتی جام جهانی و تورنمنت کافا به میدان خواهند رفت.
مارکو باکیچ و ارونوف، دو بازیکن مونتهنگرویی و ازبکستانی این تیم، به تیمهای ملی کشورشان دعوت شدهاند.
در ازبکستان، کاپادزه، سرمربی تیم ملی این کشور، ارونوف را که بازیکن ثابت ترکیب تیم ملی است، برای سه بازی مقابل عمان، ترکمنستان و قرقیزستان فراخوانده است. این مسابقات در تاریخهای هشتم، یازدهم و چهاردهم شهریور برگزار خواهد شد.
همچنین مارکو باکیچ برای دو بازی مقابل جمهوری چک و کرواسی در چهاردهم و هفدهم شهریور و از سری رقابتهای مقدماتی جام جهانی به تیم ملی مونتهنگرو ملحق خواهد شد.