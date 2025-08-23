خبرگزاری کار ایران
اعلام زمان حضور مربی جدید پرسپولیس در تهران

مایکل اونینگ، مربی آلمانی و عضو جدید کادر فنی، آلمان را ترک کرد و قرار است صبح یک‌شنبه برای پیوستن به پرسپولیس وارد تهران شود.

به گزارش ایلنا ،مایکل اونینگ، مربی شناخته شده آلمانی که به تازگی به عنوان دستیار وحید هاشمیان به کادر فنی پرسپولیس اضافه شده، مسیر آلمان تا تهران را آغاز کرد. او ساعاتی را در استانبول توقف خواهد داشت و پس از آن در ساعات ابتدایی روز یک‌شنبه وارد ایران خواهد شد تا فعالیت رسمی خود را در جمع سرخ‌پوشان آغاز کند.

اونینگ که سابقه همکاری با تیم‌های مطرح اروپایی و مربیان نامدار را در کارنامه خود دارد، قرار است به همراه وحید هاشمیان و دیگر اعضای کادر فنی، برنامه‌های تمرینی و آماده‌سازی پرسپولیس را مدیریت کند و نقش کلیدی در بهبود عملکرد تیم ایفا کند. حضور او در پرسپولیس با هدف افزایش هماهنگی تیم و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی در زمینه تاکتیک‌ها و آموزش بازیکنان دنبال می‌شود.

مسئولان باشگاه پرسپولیس اعلام کرده‌اند که ورود مایکل اونینگ به ایران و حضورش در تمرینات تیم، فرصت مناسبی برای ارتقای کیفیت فنی و تاکتیکی بازیکنان فراهم خواهد کرد.

