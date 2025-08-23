به گزارش ایلنا، وین رونی فاش کرد که پس از بازی بدون گل مقابل تاتنهام در لیگ برتر، قرار بود بازیکنان مستقیماً از لندن به ژاپن پرواز کنند تا در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان شرکت کنند. مربی بدنساز تیم ایده‌ای داشت: بازیکنان تمام شب بیدار بمانند و در هواپیما بخوابند تا ساعت بیولوژیکی بدن‌شان با زمان ژاپن هماهنگ شود.

اما آنچه در عمل رخ داد، برنامه‌ای کاملاً متفاوت بود. ستاره‌های منچستریونایتد تصمیم گرفتند شب را در لندن بگذرانند و برای «بیدار ماندن» به یک مهمانی شبانه رفتند. نتیجه؟ دیمیتار برباتوف در هواپیما نتوانست بخوابد، هنگام رسیدن به ژاپن حالش به‌هم خورد و به‌طور کامل از حضور در رقابت‌ها محروم شد.

رونی در پادکست خود گفت:«خیلی سخت بود. ما شب قبلش با تاتنهام بازی داشتیم و قرار بود فردا صبح به ژاپن پرواز کنیم. مربی بدنساز گفت اگر بیدار بمانیم و در هواپیما بخوابیم، بدن‌مان راحت‌تر با اختلاف ساعت کنار می‌آید. ما هم به جای اینکه بیدار بمانیم، رفتیم بیرون! برباتوف نتوانست بخوابد، با حالت تهوع از هواپیما پیاده شد و کل تورنمنت را از دست داد. ولی ما بالاخره جام را بردیم که عالی بود.»

در آن تورنمنت، یونایتد با گل وین رونی موفق شد لدو کیتو از اکوادور را شکست دهد و قهرمان شود. رونی با سه گل عنوان آقای گل جام را هم به‌دست آورد. برباتوف، که در ترکیب ابتدایی نبود، حتی به‌عنوان بازیکن تعویضی هم در هیچ‌کدام از بازی‌ها به میدان نرفت.

