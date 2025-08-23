دستبرد فرهاد مجیدی به نقل و انتقالات استقلال

به گزارش ایلنا، یکی از بازیکنان مطرحی که این روزها نامش پیرامون استقلال مطرح شده بود و هواداران این تیم را منتظر حضورش در تهران کرده بود، دنیل بیسا بود. او که به لطف درخشش های اخیر خود در اتحاد کلباء مورد توجه استقلالی‌ها قرار گرفته بود، ظاهرا به خاطر منع قانونی نتوانست آبی پوش شود.

قانونی که طبق آن در صورتی امکان انتقال بازیکن از لیگ امارات به ایران وجود دارد که باشگاه مبدأ در رده‌های اول تا ششم جدول رده بندی قرار گرفته باشد؛ دقیقا شرایطی که اتحاد کلباء در دو فصل اخیر نداشته!

بر همین اساس، دنیل بسا، هافبک سابق اینتر، هلاس ورونا، جنوا و‌ کلبا سایر پیشنهادات خود را بررسی کرد و در نهایت به البطائح امارات پیوست تا یکبار دیگر زیر نظر فرهاد مجیدی فعالیت کند.

او که پیشتر با نظر فرهاد مجیدی راهی کلباء شده بود، در ۴۷ بازی زیر نظر این مربی ایرانی بازی کرده بود و آمار ۱۵ گل و ۶ پاس گل را به نام خود ثبت کرد.

انتهای پیام/