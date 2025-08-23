خبرگزاری کار ایران
دوشنبه ساعت ۱۹:۳۰؛ پرسپولیس میهمان سپاهان در اصفهان

دوشنبه ساعت ۱۹:۳۰؛ پرسپولیس میهمان سپاهان در اصفهان
کد خبر : 1677066
از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته دوم لیگ برتر اعلام شد و طی آن، در مهمترین دیدار پرسپولیس میهمان تیم سپاهان در اصفهان خواهند بود.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، برنامه و زمان دیدارهای هفته دوم از لیگ بیست و پنجم برتر (جام خلیج فارس) به شرح زیر اعلام شد:

دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴

پرسپولیس –  سپاهان (ساعت ۱۹:۳۰)

پیکان – استقلال خوزستان  (ساعت ۱۹:۱۵)

آلومینیوم اراک – خیبر خرم آباد (ساعت ۱۹:۱۵)

 

سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴

مس رفسنجان – تراکتور  (ساعت ۱۹)

شمس آذر قزوین – چادرملو اردکان (ساعت ۱۹:۳۰)

فجر سپاسی – گل گهر سیرجان  (ساعت ۱۹:۳۰)

فولاد خوزستان – ملوان بندر انزلی (ساعت ۲۱)

استقلال – ذوب آهن  (ساعت ۱۹:۳۰)

انتهای پیام/
