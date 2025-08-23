دوشنبه ساعت ۱۹:۳۰؛ پرسپولیس میهمان سپاهان در اصفهان
از سوی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته دوم لیگ برتر اعلام شد و طی آن، در مهمترین دیدار پرسپولیس میهمان تیم سپاهان در اصفهان خواهند بود.
به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، برنامه و زمان دیدارهای هفته دوم از لیگ بیست و پنجم برتر (جام خلیج فارس) به شرح زیر اعلام شد:
دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
پرسپولیس – سپاهان (ساعت ۱۹:۳۰)
پیکان – استقلال خوزستان (ساعت ۱۹:۱۵)
آلومینیوم اراک – خیبر خرم آباد (ساعت ۱۹:۱۵)
سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴
مس رفسنجان – تراکتور (ساعت ۱۹)
شمس آذر قزوین – چادرملو اردکان (ساعت ۱۹:۳۰)
فجر سپاسی – گل گهر سیرجان (ساعت ۱۹:۳۰)
فولاد خوزستان – ملوان بندر انزلی (ساعت ۲۱)
استقلال – ذوب آهن (ساعت ۱۹:۳۰)