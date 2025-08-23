خبرگزاری کار ایران
تمرین آماده سازی تیم ملی امید در باشگاه ایرانیان دبی
کد خبر : 1677019
تمرین نوبت صبح تیم ملی فوتبال امید در باشگاه ایرانیان دبی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، تمرین صبح امروز شنبه تیم ملی فوتبال امید ایران در باشگاه ایرانیان دوبی برگزار شد.

بازیکنان پس از صحبت‌های کوتاه امید روانخواه، در اختیار کادرفنی قرار گرفتند و به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

تمرین نوبت عصر از ساعت 18:30 به وقت محلی در زمین باشگاه ایرانیان دوبی برگزار خواهد شد.

قرار است تیم ملی امید دو دیدار تدارکاتی برابر چین تایپه برگزار کند که برگزاری یک دیدار در تاریخ هفتم شهریور ماه قطعی شده است.

تیم امید پنجشنبه هفته گذشته برای اردوی متصل به مسابقات زیر 23 سال راهی امارات شده است. شاگردان امید روانخواه در تاریخ 12 شهریور در اولین مسابقه خود در بازی‌های مقدماتی زیر 23 سال در ابوظبی به مصاف هنگ‌کنگ می‌روند .

