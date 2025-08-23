اولین حضور رسمی مودریچ با پیراهن میلان در سریآ
لوکا مودریچ در نخستین دیدار سریآ مقابل کرمونزه در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، ماسیمیلیانو آلگری سرمربی میلان تأیید کرد که لوکا مودریچ در نخستین دیدار سریآ مقابل کرمونزه در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت. ستاره کروات که تابستان امسال پس از جدایی از رئال مادرید به جمع روسونریها پیوست، در سنسیرو رویایی را تجربه میکند که از کودکی در سر داشت: بازی برای میلان در قلب خط میانی.
آلگری در نشست خبری پیش از بازی گفت تصمیم نهایی بین مودریچ و ساموئله ریچی گرفته شد و شماره ۱۴ کروات برنده این رقابت است. او قرار است در نقش پلیمیکر بازی کند و در کنار روبن لوفتوس-چیک و یوسف فوفانا خط میانی میلان را تشکیل دهد؛ ترکیبی که سرمربی از آن انتظار حداقل ۱۵ گل در طول فصل دارد.
مودریچ آخرین بار سال ۲۰۱۲ چنین تجربهای داشت؛ زمانی که در اولین بازی خود با رئال مادرید در سوپرجام اسپانیا برابر بارسلونا وارد میدان شد و جام قهرمانی را بالای سر برد. اکنون پس از بیش از یک دهه، بار دیگر با چالشی مشابه روبهروست؛ اما این بار با پیراهن سرخ و مشکی.
آلگری مأموریت مشخصی برای او در نظر گرفته است: هدایت ریتم بازی، طراحی حملات برای سانتیاگو خیمنس در خط حمله و تأمین پاسهای عمقی برای فوفانا. هواداران نیز امیدوارند علاوه بر این نقش محوری، مودریچ طلسم سالهای اخیر در ضربات ایستگاهی را بشکند و به تخصص همیشگیاش در این زمینه رونقی دوباره ببخشد.
دیدار میلان و کرمونزه شنبه شب ساعت ۲۰:۴۵ به وقت محلی در سنسیرو برگزار خواهد شد؛ جایی که مودریچ برای نخستین بار با پیراهن میلان، زیر نگاه ۷۰ هزار تماشاگر به میدان میرود.