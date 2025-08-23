شروع مأموریت کونته با ناپولی در سریآ
اسطورههای جدید، غیبت لوکاکو و هجوم دهها هزار هوادار به رجیو امیلیا، فصل برای ناپولی آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، ناپولی قهرمان فصل گذشته سریآ ایتالیا امشب از ساعت 20 به وقت ایران در استادیوم ماپئی شهر رجیو امیلیا برابر ساسولو قرار میگیرد تا مسیر خود را برای تکرار قهرمانی آغاز کند. آنتونیو کونته در نخستین فصل حضورش روی نیمکت آبیها مأموریتی تاریخی در پیش دارد؛ چرا که این باشگاه هرگز نتوانسته دو بار پیاپی قهرمان شود.
کونته در آستانه این بازی گفت: «هرگز در ناپولی دبل اسکودتو رخ نداده و این نشان میدهد کار بزرگی در پیش داریم. باید متحد و متعادل باشیم.» او اما مجبور است بدون روملو لوکاکو که چند ماه دور از میادین خواهد بود، ترکیب تیمش را بچیند. به همین دلیل کیون دی بروین، خرید بزرگ تابستانی، در نخستین تجربهاش در سریآ محور اصلی ترکیب خواهد بود. دی بروین به همراه زامبو انگیسه، استانیسلاو لوبوتکا و اسکات مکتومینای چهار هافبکی را تشکیل میدهند که رسانههای ایتالیایی آنها را «فب فور» لقب دادهاند.
در خط حمله لورنزو لوکا مأمور گلزنی خواهد بود و در دفاع نیز دیلورنتزو، رحمانی، ژوآن ژسوس و الیف الیورا از دروازهای محافظت میکنند که احتمالاً آلکس مرت آن را خواهد داشت.
در سوی دیگر میدان، ساسولوی تازهصعود کرده با هدایت فابیو گروسو وارد رقابت میشود؛ جدالی که رنگ و بوی شخصی هم دارد چرا که گروسو شاگرد پیشین کونته در یوونتوس بود. ترکیب ساسولو با حضور براردی، لوریونته و پینامونتی به دنبال خلق شگفتی است.
فضای سکوها نیز پرشور خواهد بود؛ بیش از ده هزار هوادار ناپولی برای حمایت از تیمشان راهی رجیو امیلیا شدهاند و تمام بلیتهای بخش مهمان فروخته شده است. این حضور گسترده میتواند شرایط را برای آبیها شبیه به یک بازی خانگی کند.
آیا کونته موفق میشود طلسم تاریخی ناپولی را بشکند و حتی فراتر از دوران مارادونا پیش برود؟ پاسخ این پرسش از امشب و دیدار افتتاحیه برابر ساسولو آغاز خواهد شد.