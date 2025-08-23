وداع تلخ دوناروما با پاریسنژرمن
اشکهای ستاره ایتالیایی و احتمال انتقال به منچسترسیتی
جانلوئیجی دوناروما شب گذشته در پارک دو پرنس با صحنههایی احساسی از هواداران پاریسنژرمن خداحافظی کرد.
به گزارش ایلنا، پس از پیروزی یک بر صفر پاریسنژرمن برابر آنژه و برگزاری مراسم معرفی جامهای قهرمانی فصل گذشته، از جمله لیگ قهرمانان اروپا و لیگ فرانسه، نام جانلوئیجی دوناروما بار دیگر بر سر زبانها افتاد. هواداران PSG چندین دقیقه این دروازهبان ایتالیایی را تشویق کردند؛ تشویقی که بیشتر رنگ خداحافظی داشت..
دوناروما که با لباس شخصی در مراسم حاضر شده بود، نتوانست اشکهایش را پنهان کند و در حالی که دستانش را به نشانه قدردانی بالا برد، با سکوهای پرشور وداعی تلخ داشت. او سپس جای خود را به آرنو تناس داد که خود نیز در آستانه جدایی است.
این تصاویر گواهی روشن از پایان کار دوناروما در پاریس بود. باشگاه عملاً او را در فهرست خروج قرار داده و همه نشانهها حکایت از انتقال قریبالوقوعش به منچسترسیتی و همکاری با پپ گواردیولا دارند؛ انتقالی که یکی از جنجالیترین پروندههای PSG در سالهای اخیر را خواهد بست.