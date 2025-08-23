خبرگزاری کار ایران
آسانی: همه وجودم را برای استقلال می‌گذارم

آسانی: همه وجودم را برای استقلال می‌گذارم
یاسر آسانی، وینگر تازه‌وارد استقلال، با حضور در تهران و انجام نخستین تمرین رسمی‌اش، اعلام کرد آماده است از همین هفته برای آبی‌پوشان به میدان برود.

به گزارش ایلنا، پس از هفته‌ها گمانه‌زنی، سرانجام یاسر آسانی قرارداد خود را با استقلال امضا کرد و با انتشار تصاویری در کنار پیراهن آبی، خبر پیوستنش به این تیم را رسمیت بخشید. این بازیکن ملی‌پوش آلبانیایی حالا می‌تواند از هفته دوم لیگ برتر برابر ذوب‌آهن برای تیمش به میدان برود.

آسانی که پیش از این با فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی علاقه‌اش به استقلال را نشان داده بود، در نخستین پیام خود به هواداران نوشت: «افتخار می‌کنم به استقلال آمدم. بی‌صبرانه منتظر شروع فصلی تازه هستم و همه وجودم را برای این باشگاه بزرگ و هواداران بی‌نظیرش می‌گذارم.»

او دیروز نخستین تمرین خود را در کمپ ناصر حجازی انجام داد و بار دیگر با انتشار تصاویری تأکید کرد: «احساس فوق‌العاده‌ای بود. متعهد هستم هر روز بهترین عملکردم را برای استقلال ارائه کنم.»

حالا هواداران چشم‌انتظار رونمایی رسمی از این خرید پرهیجان در دیدار سه‌شنبه برابر ذوب‌آهن هستند.

 

