بازتاب بیماری سرژ اوریه در رسانههای فرانسوی
غیبت ششماهه و بیماری هپاتیت مدافع پرسپولیس در گزارش اکیپ فرانسه بازتاب پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه معتبر اکیپ فرانسه در گزارشی مفصل به وضعیت سرژ اوریه، مدافع ساحلعاجی پرسپولیس پرداخت و خبر داد که این بازیکن به دلیل ابتلا به هپاتیت B دستکم شش ماه قادر به حضور در میادین نخواهد بود.
طبق این گزارش، اوریه تنها مدت کوتاهی پس از امضای قرارداد با پرسپولیس با این مشکل پزشکی مواجه شد و فدراسیون فوتبال ایران او را از هرگونه فعالیت فوتبالی، حتی حضور در تمرینات تیم، منع کرده است.
اکیپ همچنین یادآور شد که اوریه پس از جدایی از گالاتاسرای و یک سال دوری از فوتبال باشگاهی، بهعنوان بازیکن آزاد راهی ایران شد اما شروع ماجراجوییاش در لیگ برتر با بحرانی جدی همراه شد.
این رسانه فرانسوی در ادامه به سابقه اوریه در تیمهای لانس، تولوز و پاریسنژرمن اشاره کرد و نوشت غیبت طولانی او ضربه بزرگی برای پرسپولیس است که روی حضورش در سمت راست خط دفاعی حساب ویژهای باز کرده بود.