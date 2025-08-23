هادی ساعی نامزد حضور در هیأت اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو شد
رئیس فدراسیون تکواندو ایران برای کسب کرسی در هیأت اجرایی فدراسیون جهانی با هفت رقیب آسیایی رقابت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو ایران، بهعنوان یکی از نامزدهای حضور در هیأت اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو معرفی شد. او قرار است برای دستیابی به این جایگاه مهم بینالمللی با هفت نماینده دیگر از قاره آسیا رقابت کند.
در بخش آسیایی انتخابات، ۱۲ نامزد حضور دارند که شامل چهار زن از کشورهای اردن، برونئی، عربستان و چین هستند و در این میان تنها یک نفر انتخاب خواهد شد. در بخش مردان نیز هادی ساعی باید با نمایندگانی از امارات، نپال، قزاقستان، هند، هنگکنگ و دو نماینده از کره جنوبی برای کسب کرسی هیأت اجرایی رقابت کند.
این انتخابات اهمیت ویژهای برای تکواندوی ایران دارد، چرا که حضور در هیأت اجرایی فدراسیون جهانی میتواند نقش پررنگی در تقویت جایگاه ایران در تصمیمگیریهای کلان این رشته ورزشی داشته باشد.