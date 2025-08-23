ژانپیر پاپن:
لامین یامال شایسته توپ طلای ۲۰۲۵ است
ژانپیر پاپن، ستاره سابق فوتبال فرانسه، معتقد است پدیده جوان بارسلونا باید فاتح معتبرترین جایزه فردی فوتبال جهان شود.
به گزارش ایلنا، در حالیکه کمتر از یک ماه تا برگزاری مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ باقی مانده، ژانپیر پاپن، برنده پیشین این جایزه، از نامزد محبوب خود برای دریافت این عنوان پرده برداشت. ستاره اسبق تیم ملی فرانسه در گفتوگو با Erem News اعلام کرد که هیچ گزینهای شایستهتر از لامین یامال برای کسب این عنوان وجود ندارد.
او گفت:«لامین یامال شایسته توپ طلای امسال است. او فصل فوقالعادهای را پشت سر گذاشت و بهترین بازیکن سال بود.»
پاپن با این اظهارنظر غافلگیرکننده، بهطور کامل نام ستارههای تیمهایی چون پاریسنژرمن مانند دِمبِله و اشرف حکیمی را کنار گذاشت و تنها به تمجید از عملکرد پدیده بارسلونا پرداخت.
آمار فردی یامال هم گویای فصلی استثنایی برای ستاره ۱۷ ساله بارسا است. او در فصل ۲۶-۲۰۲۵ در مجموع ۵۵ مسابقه، موفق به ثبت ۱۸ گل و ۲۱ پاس گل شد. این در حالی است که بارسلونا در فصل گذشته تا آستانه فتح سهگانه لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا پیش رفت و یامال نقش مهمی در این موفقیتها ایفا کرد.
مراسم توپ طلا روز ۲۷ سپتامبر در سالن شاتیه برگزار میشود و در آن زمان نام برنده این جایزه معتبر از میان فهرست ۳۰ نفره اعلام خواهد شد؛ فهرستی که با وجود حضور ستارههای باتجربه، ممکن است در نهایت تحت تأثیر درخشش بینظیر پدیدهای نوجوان به نام لامین یامال قرار بگیرد.