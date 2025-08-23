به گزارش ایلنا، در شرایطی که لیدزیونایتد فصل جدید لیگ برتر را با پیروزی روحیه‌بخش یک بر صفر مقابل اورتون آغاز کرده، حالا شاگردان دنیل فارکه خود را برای آزمونی سخت‌تر آماده می‌کنند. این تیم شنبه شب در ورزشگاه امیریتس به مصاف آرسنال می‌رود؛ تیمی که فصل گذشته نایب‌قهرمان شد و در پنجره تابستانی با جذب ویکتور گیوکرش، خط حمله‌ای تازه‌نفس و خطرناک شکل داده است.

با وجود تفاوت سطح دو تیم، دنیل فارکه در نشست خبری پیش از بازی تأکید کرد که قرار نیست تیمش برای بقا، از فلسفه فوتبال تهاجمی‌اش صرف‌نظر کند. او گفت: «ما قرار نیست DNA خودمان را بفروشیم و در لیگ برتر فقط دفاع کنیم. اگر بخواهیم ۹۶ دقیقه صرفاً دفاع کنیم، هیچ شانسی برای بقا نداریم.»

او ادامه داد: «باید لحظاتی در بازی وجود داشته باشد که توپ را در اختیار بگیریم، اجازه دهیم آرسنال انرژی صرف کند و از آن طریق نفسی تازه کنیم. باید سعی کنیم موقعیت خلق کنیم، آن‌ها را بترسانیم و فوتبالی مثبت ارائه بدهیم. البته دقایقی هم هست که رنج خواهیم کشید و باید در آن زمان‌ها ساختار تیمی و فشردگی خودمان را حفظ کنیم.»

مربی آلمانی با اشاره به قدرت حریف گفت:«آرسنال یکی از قدرتمندترین رقبایی است که می‌توان با آن روبه‌رو شد. آن‌ها برای همه جام‌ها می‌جنگند. شاید آرزو داشتیم بازی با چنین تیمی در زمان دیگری برگزار می‌شد، اما گاهی فرصت انتخاب نداری. این بازی، سخت‌ترین آزمون ما تا اینجای فصل است.»

با وجود فاصله قابل توجه در بودجه و تجربه، فارکه و تیمش قصد ندارند مقابل بزرگان لیگ تنها نظاره‌گر باشند. این دیدار می‌تواند محک مهمی برای ارزیابی اثربخشی سبک بازی مبتنی بر مالکیت لیدز در سطح اول فوتبال انگلیس باشد.

