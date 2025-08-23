درخواست بارسلونا از لالیگا برای میزبانی در مستایا
با ادامه تأخیر در تکمیل نوکمپ، باشگاه بارسلونا قصد دارد بازی خانگی هفته چهارم لالیگا مقابل والنسیا را در ورزشگاه مستایا برگزار کند.
به گزارش ایلنا، روزنامه ال دسمارکه اسپانیا خبر داد که باشگاه بارسلونا ممکن است از سازمان لالیگا درخواست کند تا بازی هفته چهارم این تیم برابر والنسیا که قرار است در تاریخ ۱۳ یا ۱۴ سپتامبر برگزار شود، بهجای نوکمپ در مستایا انجام شود و بازی برگشت در ورزشگاه خانگی بازسازیشده آبیواناریها باشد. در صورت موافقت لالیگا، بارسا فصل جدید را با چهار بازی پیاپی خارج از خانه آغاز خواهد کرد.
در همین رابطه، آلبرت باتیه، معاون شهردار بارسلونا نیز روز گذشته اعلام کرده بود که بهنظر میرسد باشگاه بارسلونا چند ماه دیگر نیز در ورزشگاه المپیک مونتخوئیک باقی بماند. هنوز گواهی نهایی اتمام پروژه ساخت نوکمپ از سوی باشگاه ارائه نشده و بدون این مدرک، امکان دریافت مجوز بهرهبرداری و ورود تماشاگران به ورزشگاه وجود ندارد.
باشگاه بارسلونا دیروز با انتشار ویدئویی در شبکههای اجتماعی، وضعیت فعلی استادیوم جدید خود را به نمایش گذاشت و همزمان، ناظران یوفا نیز برای ارزیابی امکان میزبانی بازیهای لیگ قهرمانان اروپا از این ورزشگاه بازدید کردند.
طبق قوانین یوفا، تمام مسابقات مرحله گروهی باید در یک ورزشگاه ثابت برگزار شوند و به همین دلیل، بارسا از یوفا درخواست کرده مرحله گروهی را خارج از خانه آغاز کند تا فرصت بیشتری برای آمادهسازی ورزشگاه پیدا کند. نخستین بازی این تیم در لیگ قهرمانان بین روزهای ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر برگزار خواهد شد.
چالش تقویمی
در کنار تأخیر در پروژه نوکمپ، مانعی دیگر نیز پیش روی برگزاری بازی مقابل والنسیا در مونتخوئیک قرار دارد. در تاریخ ۱۲ سپتامبر، یعنی یک روز پیش از این دیدار، کنسرت خواننده مشهور آمریکایی «پست مالون» از مدتها قبل در ورزشگاه المپیک برنامهریزی شده و این مسئله برنامهریزی را برای باشگاه پیچیدهتر کرده است.
باشگاه بارسلونا اکنون با چالشهای جدی در آغاز فصل مواجه است و باید در کوتاهترین زمان ممکن راهحلی برای برگزاری بازیهای خانگی خود، چه در لالیگا و چه در اروپا، پیدا کند.