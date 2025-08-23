خبرگزاری کار ایران
پاری سن ژرمن 1 - آنژه 0 ؛ پیروزی سخت خانگی با گل رویز

پاری سن ژرمن 1 - آنژه 0 ؛ پیروزی سخت خانگی با گل رویز
در دومین دیدار فصل جدید لیگ ۱ فرانسه، پاری‌سن‌ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس با نتیجه ۱-۰ از سد آنژه گذشت.

به گزارش ایلنا، این پیروزی، دومین برد متوالی پاریسی‌ها بود و آن‌ها را در صدر جدول لیگ قرار داد. در نیمه اول، پاری‌سن‌ژرمن با مالکیت توپ ۸۳.۳ درصدی، بازی را در اختیار داشت، اما نتوانست موقعیت‌های خطرناکی خلق کند.  در دقیقه ۲۷، داور به دلیل آسیب‌دیدگی از زمین خارج شد و داور جایگزین، در دقیقه ۶۶، خطای ماریوس کرکول روی ژائو نوس را پنالتی اعلام کرد.  عثمان دمبله، مهاجم پاری‌سن‌ژرمن، نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه پنالتی‌اش را به بالای دروازه زد.

در نیمه دوم، بازی با سرعت بیشتری دنبال شد و در دقیقه ۵۰، فابیان رویز، هافبک اسپانیایی پاری‌سن‌ژرمن، با شوتی دقیق از داخل محوطه جریمه، گل برتری تیمش را به ثمر رساند.  این گل، تک گل بازی بود و پاری‌سن‌ژرمن با حفظ برتری خود تا پایان مسابقه، سه امتیاز دیگر به اندوخته‌هایش افزود.  پاری‌سن‌ژرمن با این پیروزی، روند موفقیت‌آمیز خود را ادامه داد و با ۶ امتیاز از دو بازی، در صدر جدول لیگ ۱ قرار گرفت.  آنژه نیز با یک برد و یک باخت، در رده هشتم جدول قرار دارد.

 

