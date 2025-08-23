به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی که به‌تازگی هدایت تیم ملی برزیل را برعهده گرفته، در گفت‌وگویی با روزنامه ایل جورنا‌له ایتالیا انتقادات تندی را متوجه نهادهای بالادستی فوتبال یعنی فیفا و یوفا کرد. او با ابراز نگرانی از افزایش مصدومیت‌ها و افت کیفیت بازی‌ها، خواستار بازنگری جدی در برنامه‌ریزی مسابقات شد.

آنچلوتی در این‌باره گفت:«بله، ما بیش از حد بازی می‌کنیم و بد هم بازی می‌کنیم. فوتبال امروز تحلیلی‌تر، شدیدتر و سریع‌تر شده اما فیفا و یوفا باید تقویم‌ها را بازبینی کنند. بازی‌های زیادی برگزار می‌شود، اما نه همگی باکیفیت هستند و مصدومیت‌ها هم زیاد شده‌اند.»

برخلاف برخی منتقدان که تنها به گلایه بسنده می‌کنند، آنچلوتی راهکار هم ارائه داده است. او افزود:«کاهش تعداد تیم‌های لیگ‌ها از ۲۰ به ۱۸ می‌تواند راه‌حل خوبی باشد. این کار باعث می‌شود بازی‌های کم‌کیفیت حذف شوند و هزینه‌ها هم معقول‌تر شود، البته به شرطی که توافقی بین همه طرف‌ها وجود داشته باشد، که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.»

وقتی از آنچلوتی پرسیده شد چرا مربیان و بازیکنان در تصمیم‌گیری‌ها نقش پررنگی ندارند، پاسخ صریحی داد:«شاید چون بیشترین حقوق را می‌گیریم، نمی‌خواهند ما سر میز مذاکره باشیم.»

درباره مودریچ و سری‌آ

در ادامه این مصاحبه، آنچلوتی درباره انتقال لوکا مودریچ، ستاره سابقش در رئال مادرید، به آث‌میلان نیز صحبت کرد. او گفت:«با مودریچ صحبت کرده‌ام. او در سری‌آ درخشان خواهد بود و قطعاً اثرش را خواهد گذاشت. از تصمیمش خوشحال است و می‌داند هنوز می‌تواند به جام جهانی برود. او یک حرفه‌ای واقعی‌ است. سال گذشته حتی یک جلسه تمرین را هم از دست نداد.»

آنچلوتی که خود سابقه بازی و مربیگری در میلان را دارد، از بازگشت مکس آلگری به نیمکت روسونری نیز استقبال کرد:«خوشحالم که میلان دوباره به آلگری اعتماد کرده. او چهره‌ای مهم است که تیم و باشگاه به او نیاز داشتند. سری‌آ حالا مربیان بزرگی دارد؛ از ساری و کونته گرفته تا گاسپرینی.»

گزینه‌های بعد از برزیل

با اینکه هنوز آغاز راه آنچلوتی در تیم ملی برزیل است، اما درباره آینده‌اش نیز صحبت‌هایی داشت. او با اشاره به سه گزینه پیش‌روی خود گفت:«یا در برزیل می‌مانم، یا دنبال چالشی جدید می‌گردم، یا کلاً کنار می‌کشم.»

انتهای پیام/