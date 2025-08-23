هفته دوم پرمیر لیگ
وستهام 1 - چلسی 5 ؛ قهرمان جهان در لندن طوفان به پا کرد
چلسی در هفته دوم لیگ برتر با یک نمایش دلپذیر و بازی قدرتمندانه موفق شد وستهم را 5-1 در هم بکوبد.
به گزارش ایلنا، چلسی که در هفته اول لیگ برتر در خانه مقابل کریستال پالاس متوقف شده بود امشب در خانه وستهم نمایشی خیرهکننده داشت. شاگردان مارسکا با اینکه در دقایق اولیه گل خورده بودند با گلزنی پنج نفر از ستارههایشان، ژوائو پدرو، نتو، انزو فرناندز، مویزس کایسدو و چالوبا موفق شدند 5-1 به پیروزی برسند.
لاندن استادیوم در پایتخت انگلیس میزبان یک دیدار حساس بین دو همشهری بود. ورزشگاه لندن بود. کول پالمر در جریان گرم کردن دچار آسیبدیدگی شد و دیدار مقابل وستهم را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. به جای پالمر، استوائو ویلیان در ترکیب اصلی قرار گرفت.
شروع بازی برای میزبان رویایی بود. دقیقه ۶، توپربایی دیوف و پاس سریعش به پاکتا، جرقه یک لحظه جادویی شد. هافبک برزیلی با قدرت توپ را جلو برد و از فاصله ۲۵ متری شوتی سهمگین به سمت دروازه فرستاد؛ ضربهای که مستقیم به گوشه بالای دروازه نشست و هیچ شانسی برای سانچز باقی نگذاشت. یک گل فوقالعاده که یادآور شوت تاریخی مایکل کریک در سال ۲۰۰۱ بود.
اما واکنش چلسی سریع و حسابشده بود. دقیقه ۱۵، کرنر ارسالی از سمت راست با ضربه سر کوکوریا در تیر اول به مقابل تیر دوم آمد و ژوائو پدرو با ضربه سری دقیق و محکم به گل رسید. مهاجم آبیها با پرشی بلند ضربه سری محکم زد و گل تساوی را به ثمر رساند تا چلسی به بازی برگردد.
تنها چند دقیقه بعد، وستهم گمان کرد دوباره پیش افتاده است اما گل زیبای فولکروگ پس از بازبینی VAR به دلیل آفساید مردود اعلام شد. حرکت خوب فولکروگ و شوت دقیق او دروازه چلسی را فرو ریخت، اما شادی میزبان خیلی زود نیمهتمام ماند. ویایآر گل را به دلیل آفساید تودیبو مردود اعلام کرد. مدافع فرانسوی یک قدم زودتر حرکت کرده بود.
درست پس از این صحنه، چلسی ضربه نهایی را زد. اشتباه پاکتا در میانه میدان، توپ را در اختیار چالوبا قرار داد. توپ به ژوائو پدرو رسید و او با یک سانتر تماشایی نِتو را دوباره صاحب توپ کرد. ستاره پرتغالی با جایگیری عالی موفق شد جلوتر از وانبیساکا به توپ برسد. او با یک والی خیرهکننده گل دوم چلسی را ثبت کرد؛ ۲-۱ به سود مهمان.
نمایش هجومی شاگردان مارِسکا ادامه داشت. دقیقه ۳۴، این بار نوبت درخشش استوائو بود. پدیده برزیلی توپ را از مدافع وستهم ربود، تا خط عرضی جلو رفت و با هوشیاری پاس زمینی دقیقی ارسال کرد. انزو فرناندز در دهانه دروازه فقط کافی بود پایش را به توپ بزند تا سومین گل چلسی ثبت شود؛ ۳-۱ و فروپاشی دفاع وستهم.
نیمه اول با برتری مطلق و قدرتنمایی آبیهای لندن پایان یافت. بدشانسی آسیبدیدگی کول پالمر با درخشش استوائو اصلا به چشم نیامد. شاگردان مارسکا نشان دادند کامبک زدن و از دست ندادن روحیهشان بعد از دریافت گل زودهنگام را خوب بلدند.
چلسی که در نیمه اول دو بار از بحرانهای بزرگ به راحتی عبور کرده - بار اول وقتی پالمر را در زمان گرم کردن مصدوم دید و از دست داد و بار دوم زمانی که در دقایق اولیه گل خورد- و 3-1 پیروز شده بود نیمه دوم را هم بهتر از حریف آغاز کرد.
در همان دقایق اولیه نیمه نیمه، چلسی میتوانست چهارمین گل را بزند. انزو فرناندز با فراری تند وارد محوطه وستهم شد و توپ را به نِتو رساند. ستاره پرتغالی دوباره توپ را به فرناندز برگرداند، اما شوت او از فاصله ده متری دروازه به طرز ناباورانهای از بالای تیر افقی بیرون رفت.
اما این فرصت از دسترفته تنها چند دقیقه بعد جبران شد. کرنر فرناندز از سمت چپ ارسال شد. دروازهبان وستهم، هرمانسن، با اشتباهی فاحش توپ را رها کرد و این بار کایسدو در موقعیتی عالی توپ را به تور دروازه کوبید. نتیجه ۴-۱ شد و هواداران میزبان نای تشویق نداشتند.
ضربه نهایی خیلی زود فرا رسید. دقیقه ۵۸، کرنر این بار توسط نِتو از سمت راست فرستاده شد. هرمانسن دوباره در مهار توپ ناکام بود و ژوائو پدرو با هوشیاری توپ را برای چالوبا کاشت. مدافع آبیها هم بدون اشتباه گل پنجم را زد؛ ۵-۱ برای چلسی و فروپاشی کامل وستهم.
میزبان در ادامه چند تلاش پراکنده داشت. پاکتا با یک پاس خوب ویلسون را صاحب موقعیت کرد اما او به جای شوت، توپ را به واکر-پیترز سپرد که ضربهاش توسط مدافعان بلوکه شد.
چلسی هم دستبردار نبود؛ ریس جیمز با یک پاس عمقی فوقالعاده استوائو را در سمت راست راه انداخت. پدیده برزیلی در موقعیت تکبهتک شوت زد اما مدافع وستهم توپ را بلوکه و هرمانسن در نهایت به این موقعیت خطرناک پایان داد.
بازی در نهایت با برد شیرین شاگردان مارسکا به پایان رسید. چلسی ۵-۱ وستهم. نمایشی که بار دیگر قدرت خط حمله جوان و پرانرژی آبیهای لندن را نشان داد و پیام روشنی برای رقبا داشت. چلسی که هفته اول مقابل پالاس با تساوی بدون گل متوقف شده بود حالا به هوادارانش وعده یک فصل درخشان داد.