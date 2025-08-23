هفته اول بوندسلیگا آلمان
بایرن مونیخ 6 - لایپزیش 0 ؛ شاگردان کمپانی در افتتاحیه قدرتشان را به رخ کشیدند
تیم فوتبال بایرن مونیخ در بازی افتتاحیه فصل جدید بوندسلیگا جشنواره گل به راه انداخت.
به گزارش ایلنا، دیدار افتتاحیه فصل جدید بوندسلیگای آلمان از ساعت 22 شب گذشته (جمعه) و با میزبانی بایرن مونیخ از لایپزیگ در ورزشگاه آلیانتس شهر مونیخ آغاز شد و به پیروزی بسیار پُرگل میزبان باواریایی انجامید.
بریس میشل اولیسه (27 و 42)، گلزنی لوئیس دیاز (32) و هتتریک هری کین (64، 74 و 78) 6 گل بایرن در این بازی را به ارمغان آورد.
هفته نخست فصل جدید بوندسلیگا امروز با برگزاری 6 دیدار دیگر پیگیری خواهد شد که در مهمترین بازیها؛ دورتموند به میهمانی سنپائولی میرود و بایرلورکوزن در خانه میزبان هوفنهایم خواهد بود.