خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته اول بوندسلیگا آلمان

بایرن مونیخ 6 - لایپزیش 0 ؛ شاگردان کمپانی در افتتاحیه قدرتشان را به رخ کشیدند

بایرن مونیخ 6 - لایپزیش 0 ؛ شاگردان کمپانی در افتتاحیه قدرتشان را به رخ کشیدند
کد خبر : 1676838
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال بایرن مونیخ در بازی افتتاحیه فصل جدید بوندس‌لیگا جشنواره گل به راه انداخت.

به گزارش ایلنا، دیدار افتتاحیه فصل جدید بوندس‌لیگای آلمان از ساعت 22 شب گذشته (جمعه) و با میزبانی بایرن مونیخ از لایپزیگ در ورزشگاه آلیانتس شهر مونیخ آغاز شد و به پیروزی بسیار پُرگل میزبان باواریایی انجامید.

بریس میشل اولیسه (27 و 42)، گلزنی لوئیس دیاز (32) و هت‌تریک هری کین (64، 74 و 78) 6 گل بایرن در این بازی را به ارمغان آورد.

هفته نخست فصل جدید بوندس‌لیگا امروز با برگزاری 6 دیدار دیگر پیگیری خواهد شد که در مهمترین بازی‌ها؛ دورتموند به میهمانی سن‌پائولی می‌رود و بایرلورکوزن در خانه میزبان هوفنهایم خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور