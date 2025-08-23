بایرن مونیخ 6 - لایپزیش 0 ؛ شاگردان کمپانی در افتتاحیه قدرتشان را به رخ کشیدند

به گزارش ایلنا، دیدار افتتاحیه فصل جدید بوندس‌لیگای آلمان از ساعت 22 شب گذشته (جمعه) و با میزبانی بایرن مونیخ از لایپزیگ در ورزشگاه آلیانتس شهر مونیخ آغاز شد و به پیروزی بسیار پُرگل میزبان باواریایی انجامید.

بریس میشل اولیسه (27 و 42)، گلزنی لوئیس دیاز (32) و هت‌تریک هری کین (64، 74 و 78) 6 گل بایرن در این بازی را به ارمغان آورد.

هفته نخست فصل جدید بوندس‌لیگا امروز با برگزاری 6 دیدار دیگر پیگیری خواهد شد که در مهمترین بازی‌ها؛ دورتموند به میهمانی سن‌پائولی می‌رود و بایرلورکوزن در خانه میزبان هوفنهایم خواهد بود.

