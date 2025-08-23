خبرگزاری کار ایران
بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران در تابستان امسال شاهد یکی از پرماجراترین داستان‌ها بود.

به گزارش ایلنا، تابستان 1404، فصلی پر فراز و نشیب برای عیسی آل‌کثیر، مهاجم گلزن فوتبال ایران بود. پس از پایان قراردادش با پرسپولیس، هواداران فوتبال منتظر گام بعدی این بازیکن بودند. اما آنچه رقم خورد، فراتر از انتظارات بود و به یکی از سوژه‌های داغ بازار نقل و انتقالات تبدیل شد.

آل‌کثیر در تصمیمی غافلگیرکننده، راهی اردوگاه رقیب دیرینه، یعنی استقلال شد و با این تیم قراردادی به امضا رساند. این انتقال، موجی از حواشی و واکنش‌ها را در پی داشت؛ از انتقادات هواداران پرسپولیس گرفته تا حتی تجمع‌هایی علیه حضور او در استقلال. اما این پایان ماجرا نبود.

پس از کش و قوس‌های فراوان و تنها چند روز پس از شروع فصل جدید، باشگاه استقلال و عیسی آل‌کثیر به صورت توافقی اقدام به فسخ قرارداد کردند. این فسخ که در روزهای پایانی نقل و انتقالات تابستانی رخ داد، شگفتی دیگری را رقم زد؛ چرا که آل‌کثیر حتی فرصت پیدا نکرد تا پیراهن آبی را به تن کرده و در هیچ دیداری برای استقلال به میدان برود.

عیسی به صورت رسمی در ملوان (عکس)

در نهایت، عیسی آل‌کثیر پس از این تابستان پرماجرا، مقصد جدید خود را انتخاب کرد و با امضای قراردادی یک‌ساله، به ملوان بندرانزلی پیوست. از عقد قرارداد او نیز به صورت رسمی رونمایی شد.

