استارت لیگ وزنه برداری: سپاهان اینجا هم مدعی است!

به گزارش ایلنا، لیگ برتر وزنه‌برداری باشگاه‌های کشور بی‌تردید یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین رقابت‌های داخلی در این رشته است. با این حال، در سال‌های اخیر این مسابقات از نظر کمی و کیفی چندان رضایتبخش نبود. اما انتظار می‌رود امسال با حضور ۱۲ تیم و اضافه شدن چهره‌های تازه‌واردی چون سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان، شاهد لیگی متفاوت، پرکیفیت و امیدوارکننده باشیم.

امید به تقسیم عادلانه ملی‌پوشان

طبق اعلام کمیته مسابقات و سازمان لیگ فدراسیون وزنه‌برداری، هفته نخست لیگ برتر سال ۱۴۰۴ از سوم تا پنجم شهریور در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد؛ سالنی که در دو سه سال گذشته به دلیل شکایت پیمانکار سابق و صدور حکم قضایی پلمب شده بود و عملاً بلااستفاده مانده بود. اما با پرداخت بدهی چند ده میلیاردی از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، اکنون این تالار رفع توقیف شده و بار دیگر به میزبانی رقابت‌های وزنه‌برداری بازمی‌گردد.

بر همین اساس، هفته اول لیگ امسال با حضور تیم‌های متمول و مدعی همچون سپاهان، گل‌گهر، مهرگان بهنام فارس و فولاد درخشان گیلان، در کنار تیم‌های باسابقه‌ای مانند ذوب‌آهن، ملی حفاری و مناطق نفت‌خیز جنوب، همچنین تیم‌های ارتش (نیروی زمینی و هوایی)، مهیج‌تر از گذشته آغاز خواهد شد.

هرچند هنوز لیست بازیکنان و قراردادهای تیم‌ها از سوی سازمان لیگ یا باشگاه‌ها اعلام نشده است، اما امید می‌رود مسئولان فدراسیون تدبیری بیندیشند تا ملی‌پوشان شاخص و اردونشین در یک یا دو تیم خاص متمرکز نشوند و با توزیع عادلانه میان تیم‌ها، جذابیت و توازن لیگ حفظ شود. بدون شک ۱۲ تیمی شدن این رقابت‌ها می‌تواند سطح کیفی لیگ ۱۴۰۴ را ارتقا دهد. طبق برنامه، این فصل همچون سال‌های گذشته در دو بخش بزرگسالان و جوانان برگزار می‌شود.

چشم‌انتظار پدیده‌های تازه

سازمان لیگ اعلام کرده است که تیم‌های مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری خوزستان، نیروی هوایی ارتش، نیروی زمینی ارتش، نفت و گاز مسجدسلیمان، سپاهان اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، رعد پدافند تهران، گل‌گهر سیرجان، فولاد درخشان گیلان، مهرگان بهنام فارس و هیأت وزنه‌برداری خراسان رضوی در فصل ۱۴۰۴ لیگ برتر حضور دارند.

بر این اساس، تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن، گل‌گهر، نیروی زمینی ارتش و رعد پدافند تنها در رده بزرگسالان شرکت می‌کنند؛ در حالی که تیم‌های مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت و گاز مسجدسلیمان فقط در رده جوانان نماینده دارند.

یکی از ضعف‌های لیگ در سال‌های گذشته، عدم ظهور ستاره‌ها و پدیده‌های نو بود؛ استعدادهایی که بتوانند بار تیم ملی را در آینده به دوش بکشند. روشن است که برگزاری لیگ صرفاً به شکل فرمالیته، نه سودی برای وزنه‌برداران دارد و نه کمکی به رشد این رشته خواهد کرد. بنابراین جامعه وزنه‌برداری چشم‌انتظار معرفی استعدادهای تازه در لیگ جدید است.

