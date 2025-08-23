به گزارش ایلنا، سینا واحدی عضو تیم ملی بسکتبال ایران که با حضور در جام ملت‌های آسیا، با شکست مقابل استرالیا، از حضور در فینال بازماند اما در بازی رده بندی با پیروزی مقابل نیوزیلند مدال برنز را به گردان آویخت درباره شرایط تیم ملی در این تورنمنت صحبت کرد. مشروح مصاحبه او را در ادامه بخوانید:

* کمتر کسی روی این نسل حساب باز می‌کرد. برگ برنده تیم برای رسیدن به سکو چه بود؟

متأسفانه شروع اردوهای ما با اتفاقات اخیر کشور همزمان شد و همین موضوع باعث شد شرایط برگزاری اردوها و آمدن مانولوپولوس به ایران سخت شود. از همان ابتدا قسم خوردیم که با وجود تمام سختی‌ها در کاپ آسیا نتیجه بگیریم. تیم جوانی داشتیم و کسی روی ما حساب باز نمی‌کرد؛ اما روی مسابقات متمرکز شدیم و تلاش کردیم بازی به بازی برنده از زمین بیرون بیاییم. خدا را شکر توانستیم روی سکوی آسیا قرار بگیریم.

* به نظر می‌رسد مقابل استرالیا بازی همیشگی خودتان را ارائه ندادید.

چند عامل باعث شد مقابل استرالیا با این اختلاف شکست بخوریم. از لحاظ فنی و زیرساختی تفاوت زیادی میان ما و آنها وجود داشت. در نیمه دوم، وقتی اختلاف زیاد شد و بازگشت تقریباً غیرممکن بود، مربی تصمیم گرفت به بازیکنان اصلی استراحت بدهد و بیشتر از نفرات ذخیره استفاده کند تا برای دیدار رده‌بندی ریکاوری کافی داشته باشیم. به‌طور کلی بازی با استرالیا بسیار سخت بود و نتوانستیم نمایش واقعی خود را ارائه دهیم.

* نقطه عطف تیم ملی برای بازگشت پس از شکست سنگین و جدال با نیوزیلند چه بود؟

شرایط ما با نیوزیلند متفاوت بود، چون آنها استراحت بیشتری داشتند. ما بعد از بازی نیمه‌نهایی ساعت ۱۱ شب به هتل رسیدیم و زمان کمی برای ریکاوری داشتیم. با این حال بازیکنان با ذهنیت برنده وارد میدان شدند. شروع خوبی داشتیم و با باور و تمرکز توانستیم جریان بازی را حفظ و در نهایت مدال برنز را تصاحب کنیم.

* شاید بدون حضور شما این برنز به دست نمی‌آمد؛ ستاره تیم بودید و در جمع پنج بازیکن برتر آسیا قرار گرفتید.

عملکرد من حاصل تلاش کل تیم بود. هر بازیکن به سهم خودش نقش مهمی ایفا کرد و این موفقیت فقط متعلق به من نیست. همه هم‌تیمی‌ها کمک کردند تا بتوانم نمایش خوبی داشته باشم. قرار گرفتن در میان پنج بازیکن برتر آسیا برایم بسیار ارزشمند است و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.

* بعد از کنار رفتن نسل طلایی، بسکتبال ایران هشت سال از سکوی آسیا دور بود. آیا این نسل می‌تواند دوباره اوج بگیرد؟

با حمایت فدراسیون و ایجاد بستر مناسب، می‌توان نسل طلایی را دوباره تکرار کرد و در آسیا و حتی جهان درخشید. امیدوارم حالا که خودمان را ثابت کرده‌ایم، حمایت‌ها بیشتر شود تا بتوانیم بسکتبال ایران را بیش از پیش احیا کنیم.

انتهای پیام/