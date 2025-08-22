واکنش شهریار مغانلو به مذاکرات با پرسپولیس و بازگشت

به گزارش ایلنا، پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود امیدوار به انتقال شهریار مغانلو بود که پیش از این یک بار موفق شده بود او را به صورت قرضی از پرتغال به خدمت بگیرد.

با این حال جدایی شهریار مغانلو از این تیم به دلیل ناکامی مدیرعامل وقت برای مذاکرات (جعفر سمیعی و ابراهیم شکوری) در نهایت باعث شد تا سپاهان پا به میدان گذاشته و او را در اختیار بگیرد. نتیجه آن هم دو فصل دستیابی به عنوان آقای گلی با پیراهن سپاهان توسط شهریار مغانلو بود.

با این حال اکنون پرسپولیس تلاش دوباره خود را دنبال کرد تا اینبار مغانلو را از لیگ امارات و تیم کابل به خدمت بگیرد و مذاکرات شدیدی را برای این انتقال دنبال کرد که در نهایت اما بی نتیجه ماند.

شهریار مغانلو با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به این موضوع اینطور واکنش نشان داد:

