خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش شهریار مغانلو به مذاکرات با پرسپولیس و بازگشت

واکنش شهریار مغانلو به مذاکرات با پرسپولیس و بازگشت
کد خبر : 1676806
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم اسبق پرسپولیس که بار دیگر موردتوجه سرخ‌ها قرار گرفته بود، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود امیدوار به انتقال شهریار مغانلو بود که پیش از این یک بار موفق شده بود او را به صورت قرضی از پرتغال به خدمت بگیرد.

با این حال جدایی شهریار مغانلو از این تیم به دلیل ناکامی مدیرعامل وقت برای مذاکرات (جعفر سمیعی و ابراهیم شکوری) در نهایت باعث شد تا سپاهان پا به میدان گذاشته و او را در اختیار بگیرد. نتیجه آن هم دو فصل دستیابی به عنوان آقای گلی با پیراهن سپاهان توسط شهریار مغانلو بود.

با این حال اکنون پرسپولیس تلاش دوباره خود را دنبال کرد تا اینبار مغانلو را از لیگ امارات و تیم کابل به خدمت بگیرد و مذاکرات شدیدی را برای این انتقال دنبال کرد که در نهایت اما بی نتیجه ماند.

شهریار مغانلو با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به این موضوع اینطور واکنش نشان داد:

واکنش شهریار مغانلو به مذاکرات با پرسپولیس و بازگشت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور