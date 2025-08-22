جنگ لفظی منصوریان و سخنگوی استقلال بالا گرفت

به گزارش ایلنا، تنش میان علیرضا منصوریان، سرمربی پیشین و پیشکسوت محبوب استقلال، با ساعده سیما، سخنگوی باشگاه، وارد فاز تازه‌ای شده است. این جدال لفظی که از چند هفته پیش آغاز شده بود، با صحبت‌های اخیر منصوریان و پاسخ تند سخنگوی استقلال به او، حالا به موضوعی جنجالی در فضای فوتبالی کشور تبدیل شده است.

منصوریان که پیش‌تر از عملکرد و جایگاه سخنگوی باشگاه انتقاد کرده بود، بار دیگر در مصاحبه‌ای به این مسئله پرداخت و گفت:«از خانم سیما می‌خواهم بحث جنسیتی را فراموش کند. من و پیشکسوتان استقلال هیچ مشکلی با حضور زنان در پست‌های مهم مدیریتی نداریم، اما معتقدم باشگاه استقلال به سخنگو نیازی ندارد. قبول دارم در زمان حضورم روی نیمکت استقلال نتایج ضعیفی گرفتم، اما این دلیل نمی‌شود که نظرم را نگویم. از آقای تاجرنیا خواهش می‌کنم به احترام پیشکسوتان، این جایگاه را حذف کنند و مسئولیت دیگری برای ایشان در نظر بگیرند.»

چند هفته پیش منصوریان در انتقادی دیگر گفته بود که ساعده سیما حتی سیستم «۳-۵-۲» را نمی‌شناسد؛ اظهارنظری که واکنش تند سخنگوی باشگاه را در پی داشت. سیما در پاسخ گفته بود:«بر فرض محال که من ندانم سیستم ۳-۵-۲ چیست؛ این آقا که زمانی سرمربی استقلال بوده، بیاید بگوید با همین سیستم چه نتایجی گرفته است.»

این اظهارنظرها باعث شد فضای هواداری استقلال به شدت ملتهب شود. برخی هواداران از صحبت‌های منصوریان حمایت کرده و حذف جایگاه سخنگو را خواستار شده‌اند، در حالی که عده‌ای دیگر رفتار و لحن او را غیرحرفه‌ای دانسته و از باشگاه خواسته‌اند در قبال این نوع حملات واکنش نشان دهد.

