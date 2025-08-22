خبرگزاری کار ایران
پل ارتباطی ستاره‌های استقلال؛ رضاییان در نقش کاپیتان

رامین رضاییان با ارتباط صمیمانه‌اش با ستاره‌های خارجی استقلال، جایگاه ویژه‌ای در رختکن و میان هواداران به دست آورده است.

به گزارش ایلنا، حضور رامین رضاییان در استقلال، علاوه‌بر ارزش فنی، بُعدی روحی و روانی به ترکیب آبی‌ها بخشیده است. این مدافع باتجربه که فصل گذشته یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیم بود، حالا با رفتار حرفه‌ای و صمیمانه‌اش به نقطه اتکای تازه‌واردهای استقلال نیز تبدیل شده است.

در تمرین امروز، تصاویری منتشر شد که رضاییان را در حال گفت‌وگو با موسی جنپو و یاسر آسانی نشان می‌دهد؛ بازیکنانی که به‌تازگی به جمع آبی‌ها اضافه شده‌اند. این ارتباط نزدیک باعث شده تا ستاره‌های خارجی استقلال سریع‌تر با فضای تیم و رختکن آشنا شوند و بدون احساس غربت، خود را بخشی از خانواده استقلال بدانند.

رضاییان به‌خاطر تجربه بازی در تیم‌های خارجی و همچنین سابقه حضور در جمع ملی‌پوشان، شناخت بالایی از اهمیت روابط انسانی در تیم دارد. او با همین دیدگاه، نقش غیررسمی «رهبر رختکن» را ایفا می‌کند؛ نقشی که حتی ساپینتو و دیگر اعضای کادر فنی هم به آن واقف‌اند.

هواداران استقلال نیز این رفتار حرفه‌ای و منش صمیمانه را تحسین کرده‌اند. بسیاری از کاربران فضای مجازی رضاییان را «ستاره بی‌حاشیه» نامیده‌اند؛ کسی که بدون ایجاد جنجال، به‌طور مداوم برای تیم و هم‌تیمی‌هایش تلاش می‌کند و در کنار عملکرد فنی در زمین، در رختکن هم وزنه‌ای قابل اتکا به‌حساب می‌آید.

رضاییان که همیشه به‌عنوان یکی از بازیکنان متعصب و پرتلاش فوتبال ایران شناخته می‌شود، حالا با این نقش جدید در استقلال، محبوبیت بیشتری در میان هواداران پیدا کرده و به الگویی برای بازیکنان جوان تیم تبدیل شده است.

