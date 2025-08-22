مهری: جو رختکن استقلال را بیشتر دوست داشتم

به گزارش ایلنا، سعید مهری در تازه‌ترین اظهارات خود درباره دوران حضورش در دو تیم پرسپولیس و استقلال صحبت‌های جنجالی مطرح کرد. هافبک سابق سرخ‌پوشان که این روزها در حال بررسی پیشنهادهای جدید برای ادامه فوتبالش است، درباره فضای دو تیم گفت:«پرسپولیسی‌ها رفیق‌بازتر هستند و رابطه‌های صمیمانه‌تری با هم دارند، اما جو رختکن استقلال برای من جذاب‌تر بود. شاید دلیلش این باشد که در استقلال احساس راحتی بیشتری داشتم.»

مهری همچنین با اشاره به ویژگی شخصی خود افزود:«خیلی زود به آدم‌ها اعتماد می‌کنم و همین باعث می‌شود بعضی وقت‌ها سرم کلاه برود. این موضوع در فوتبالم هم تاثیر داشته است.»

همچنین مهری تعلام کرد: «همیشه استقلالی بودم و هستم، ولی تک‌تک دقایق برای پرسپولیس با دل و جان بازی کردم. نمونه آن هم بازی دربی و پنالتی‌ای است که گرفتم.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارتباطات دوستانه‌اش اشاره کرد و گفت:«هنوز هم با برخی بازیکنان استقلال مثل جلالی، حردانی و چشمی در ارتباط هستم و رفاقت‌مان ادامه دارد.»

