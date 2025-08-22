به گزارش ایلنا، در مجموعه قوانین و مقررات فیفا هیچگونه مقرراتی که حاکی از ممنوعیت بازیکنان مبتلا به هپتاتیت باشد وجود ندارد. بنابراین هپاتیت ب به خودی خود نمی تواند به عنوان مانعی برای حضور در مسابقات فوتبال تلقی شود. فیفا عموما بازیکنان را به دلیل ابتلا به یک بیماری ویروسی مانند هپاتیت B ب حضور در رقابت‌ها محروم نمی کند، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.

ارزیابی پزشکی و شرایط بیماری

الف) شرایط بازیکن: آیا بیماری باعث شده که بازیکن در شرایط مسابقه نباشد یا حضور در مسابقات باعث رشد روند بیماری وی می‌شود؟ آیا بیماری در حال آسیب رسانی به کبد او است و مسابقات باعث وخیم‌تر شدن حال او می‌شود؟ در صورت وجود این شرایط بازیکن حق بازی ندارد.

ب) خطر انتقال به دیگران: هپاتیت ب از طریق تماس با خون یا مایعات بدن منتقل می شود. در ورزش فوتبال اگرچه احتمال انتقال بسیار پایین است، اما به دلیل وجود زخم‌های باز، بریدگی‌ها و خونریزی‌های احتمالی این خطر هرچند ناچیز، کاملا صفر نیست. بنابراین در این زمینه مراجع پزشکی فدراسیون با تطبیق آزمایش پزشکی بازیکن با استاندارد‌های پزشکی مربوطه باید صراحتا میزان ریسک انتقال را تعیین و اعلام نمایند تا تصمیم گیری امکان پذیر باشد.

منع تبعیض

تعهد به منع تبعیض که در بسیاری اسناد و مقررات داخلی و بین المللی به آن تصریح شده، مانع از آن می‌شود که اشخاص را صرفا به دلیل بیماری از حضور در مسابقات ممنوع کرد مگردر شرایط خاص پزشکی که در بالا به آن اشاره شد و یا در صورت وجود قوانین و مقرراتی که صراحتا شرایط را برای چنین ممنوعیت و محدودیتی مشخص کرده باشند.

رویه بین المللی

در رویه بین المللی فیفا و دادگاه داوری ورزش هم رویه‌ای که حاکی از ممنوع کردن چنین ورزشکارانی باشد به دست نیامده است. حتی در بین ورزشکاران رشته‌های دیگر هم مصادیق بسیار نادری وجود دارد که در ورزش‌های با سطح تماس بالا مثل بوکس یا ورزش‌های رزمی ممکن است این محدودیت و ممنوعیت ایجاد شود.

عواقب محرومیت این بازیکن

در صورتی که این بازیکن از حضور مسابقات محروم شود اما یافته‌های پزشکی صراحتا حاکی از ریسک بالا و غیر قابل اغماض انتقال و سرایت بیماری به دیگران را تایید نکند، نتایج زیر محتمل است:

الف. بازیکن حق دارد با مراجعه به فیفا مبالغ قرارداد خود و غرامات مربوطه را مطالبه کند و شانس بالایی برای موفقیت در این پرونده دارد.

ب. باشگاه و بازیکن حق دارند به اتفاق یا جداگانه علیه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در دادگاه داوری ورزش طرح دعوی کنند که احتمال موفقیت آنها بسیار بالا خواهد بود.

راه حل پیشنهادی

۱- تدوین پروتکل و مقررات مربوط به تعیین تکلیف بازیکنان مبتلا به بیماری‌های واگیردار و مسری و تصویب آن به منظور رفع بلاتکلیفی در موارد بعدی.

۲-- استعلام از فیفا در مورد تعیین وضعیت این بازیکن خاص از فیفا. هرچند که بعید است فیفا در این مورد صراحتا تعیین تکلیف نماید.

۳- رفع ممنوعیت بازیکن جهت حضور در مسابقات با رعایت مراقبت‌های دقیق پزشکی توسط بازیکن و کادر درمان باشگاه مربوطه مشروط به ریسک پایین انتقال و سرایت به دیگران بر اساس یافته‌های پزشکی، عدم تشدید بیماری بازیکن، چکاپ منظم تحت نظر کمیته پزشکی فدراسیون و ادامه روند درمان و نظارت پزشکی.

