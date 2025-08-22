افشاگری سعید مهری از ماجرای جدایی از پرسپولیس!

به گزارش ایلنا، سعید مهری که پس از جدایی از پرسپولیس، خبرساز شده بود، در گفت‌وگویی صریح از فشارها و مشکلاتی که در مسیر خروج از این تیم تجربه کرده پرده برداشت. مهری اعلام کرد از ۱۸ تیرماه درخواست جدایی خود را به باشگاه داده بود اما مدیران پرسپولیس تا روزهای پایانی نقل‌وانتقالات او را معطل کردند تا بسیاری از پیشنهادهای جدی‌اش از بین برود.

او در این‌باره گفت: «دوست داشتم در این مقطع در پرسپولیس بمانم، اما آقای هاشمیان به من گفت حق نداری به استقلال، تراکتور یا سپاهان بروی. این در حالی است که آقای ساپینتو چندین بار با من صحبت کرد و من را می‌خواست.»

مهری تاکید کرد با وجود داشتن امکان شکایت، به احترام هواداران چنین اقدامی نکرد: «می‌توانستم جواب تلفن مدیران را ندهم و با یک شکایت، دو پنجره نقل‌وانتقالاتی پرسپولیس را ببندم، اما به احترام هواداران این کار را نکردم.»

او با اشاره به تجربه سال گذشته‌اش افزود: «درویش پارسال به من زنگ زد و گفت رضایت‌نامه بگیر و بیا، من هم درصدی از پولم را بخشیدم تا به پرسپولیس بیایم. اما امسال وقتی خواستم جدا شوم، گفتند ۱۷ یا ۱۸ میلیارد بده و برو.»

مهری در پایان اعلام کرد برای فسخ قراردادش حدود ۲۰ میلیارد تومان از باشگاه پرسپولیس دریافت کرده است تا به این شکل، پرونده پرحاشیه حضورش در این تیم به پایان برسد.

