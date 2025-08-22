خبرگزاری کار ایران
بازتاب جهانی بیماری ستاره پرسپولیس: دوری شش ماهه اوریه از میادین
رسانه انگلیسی دیلی‌میل از شوک بزرگ به پرسپولیس گزارش داده است؛ جایی که ستاره سابق لیگ برتر انگلیس، سرژ اوریه، به‌دلیل ابتلا به هپاتیت ب برای حداقل شش ماه از میادین دور خواهد بود.

به گزارش ایلنا، روزنامه دیلی‌میل در گزارشی مفصل به وضعیت پزشکی نگران‌کننده سرژ اوریه پرداخته و نوشته است که مدافع سابق تاتنهام که ماه گذشته به پرسپولیس پیوسته، حالا با محرومیت موقت از تمرین و بازی، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد و حداقل سه ماه آینده را در قرنطینه سپری خواهد کرد. بنابر اعلام رسانه انگلیسی، بازگشت او به فوتبال مشروط به نتایج تست‌های مکرر است و ممکن است تا شش ماه طول بکشد.

اوریه که پس از یک سال دوری از میادین و بدون تیم بودن، تابستان امسال با قراردادی تا سال ۲۰۲۶ به پرسپولیس پیوست، تنها چند جلسه در تمرینات این تیم حضور داشت و در بازی برابر فجرسپاسی نیز غایب بود.

دیلی‌میل با اشاره به سابقه باشگاهی او در پاری‌سن‌ژرمن، تاتنهام، ویارئال و ناتینگهام فارست نوشته است که این بازیکن ۳۲ ساله به‌دلیل ابتلا به بیماری ویروسی، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تا اطلاع ثانوی از تمام فعالیت‌های فوتبالی منع شده است.

در این گزارش آمده:«اوریه اکنون زیر نظر تیم پزشکی باشگاه است و نخستین تست او سه ماه دیگر انجام خواهد شد تا مشخص شود که آیا می‌تواند به تمرینات بازگردد یا باید سه ماه دیگر منتظر بماند.»

دیلی‌میل همچنین به نقل از رسانه‌های داخلی ایران اشاره کرده که باشگاه پرسپولیس برای لحظاتی در فکر فسخ قرارداد با این بازیکن بوده اما در نهایت با توجه به وجهه بین‌المللی و وزن نمادین این خرید، تصمیم به حفظ او گرفته است.

اوریه بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰ بازی برای تاتنهام انجام داد و پس از جدایی از گالاتاسرای در تابستان ۲۰۲۴، به عنوان خرید پر سر و صدای پرسپولیس به لیگ ایران پیوست، اما حالا آینده حضورش در ترکیب تیم با ابهام جدی مواجه شده است.

