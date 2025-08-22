به گزارش ایلنا، نونو اسپیریتو سانتو با اظهاراتی صریح در نشست خبری اخیر خود، از تیره شدن روابطش با مالک ناتینگهام فارست پرده برداشت. او که فصل گذشته همکاری نزدیکی با اونجلو ماریناکیس داشت، حالا می‌گوید این رابطه دیگر مثل قبل نیست و وضعیت فعلی نگران‌کننده است، به‌ویژه در زمینه نقل‌وانتقالات تابستانی که به باور نونو باعث ایجاد تردید و بی‌ثباتی در تیم شده است.

نونو در این‌باره گفت:«فصل گذشته رابطه بسیار خوبی با مالک داشتم و تقریباً هر روز با هم صحبت می‌کردیم، اما امسال این‌طور نیست. فکر می‌کنم همه افراد در باشگاه باید در کنار هم باشند، اما این واقعیت فعلی نیست.»

مربی پرتغالی با اشاره به وضعیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه نیز افزود:«ما هنوز نمی‌دانیم چه بازیکنانی خواهند آمد، یا چه زمانی خواهند آمد. این مسائل باعث ایجاد تردید می‌شوند، و تردید چیز خوبی برای یک تیم نیست، مخصوصاً وقتی فصل پیش رو دشوار و فشرده باشد.»

درحالیکه ناتینگهام فارست فصل جدید را با پیروزی مقابل برنتفورد آغاز کرده و در انتظار رقابت‌های اروپایی است، تنش بین مالک و سرمربی می‌تواند آرامش تیم را به‌هم بزند. براساس گزارش بی‌بی‌سی اسپورت، بازیکنان نیز نسبت به این فضا آگاه هستند و جایگاه نونو در تیم کاملاً مستحکم نیست.

این فصل می‌توانست برای فارست به‌عنوان یک فصل تاریخی و افتخارآمیز شناخته شود، چرا که با کنار گذاشته شدن کریستال پالاس به‌دلیل مشکلات مالکیتی، آن‌ها به جای لیگ کنفرانس به لیگ اروپا راه یافتند. با این حال، حواشی مدیریتی، تیم را وارد چالشی تازه کرده، آن‌هم پیش از دیدار حساس این هفته مقابل همان کریستال پالاس.

