خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توماس فرانک:

بازیکنی که تاتنهام را نخواهد، جایی در این تیم ندارد!

بازیکنی که تاتنهام را نخواهد، جایی در این تیم ندارد!
کد خبر : 1676778
لینک کوتاه کپی شد.

توماس فرانک، سرمربی تاتنهام، پس از ناکامی در جذب ابرچی ازه، تأکید کرد تنها بازیکنانی را می‌خواهد که با میل قلبی پیراهن این باشگاه را به تن کنند.

به گزارش ایلنا، توماس فرانک سرمربی تاتنهام پس از آنکه تیمش رقابت برای جذب ابرچی ازه را به آرسنال باخت، در موضع‌گیری صریحی اعلام کرد که مشکلی با این اتفاق ندارد و فقط بازیکنانی را در تیمش می‌خواهد که واقعاً خواهان حضور در تاتنهام باشند. 

این در حالی است که شکست در این انتقال، آن‌هم به رقیب همشهری، به‌شدت مورد انتقاد هواداران قرار گرفته و همزمان وضعیت مصدومیت دژان کولوسفسکی نیز نگرانی‌هایی برای کادر فنی به همراه داشته است.

با این حال فرانک در نشست خبری پیش از بازی مقابل منچسترسیتی گفت:«به‌طور کلی، من بازیکنی نمی‌خواهم که علاقه‌ای به آمدن به این باشگاه و پوشیدن این نشان فوق‌العاده نداشته باشد. ما چنین بازیکنانی را اینجا نمی‌خواهیم و مطمئنم هواداران هم همین‌طور فکر می‌کنند. ما در بازار نقل‌وانتقالات فعال هستیم و همچنان در تلاش برای تقویت تیم خواهیم بود.»

باشگاه تاتنهام هفته‌ها برای جذب ازه تلاش کرد اما در نهایت این آرسنال بود که با پیشنهادی سریع و قطعی موفق شد انتقال ستاره کریستال پالاس را نهایی کند. این اتفاق از دید بسیاری، ضربه‌ای سنگین به اعتبار دنیل لوی، رئیس باشگاه، بود.

درحالی‌که ازه به تیم محبوب دوران کودکی خود بازگشت، تاتنهام تلاش کرده با سرعت از این ناکامی عبور کند و تمرکز خود را بر خریدهای دیگر بگذارد. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این باشگاه پس از بازی شنبه مقابل منچسترسیتی، تلاش برای جذب ساوینیو، مهاجم منچسترسیتی، را از سر خواهد گرفت.

تاتنهام در چهار دیدار اخیر خود مقابل سیتی، دو بار موفق به کسب پیروزی شده و حالا امیدوار است در دیدار حساس این هفته در ورزشگاه اتحاد، روند امیدوارکننده‌اش ادامه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور