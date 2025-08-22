بازیکنی که تاتنهام را نخواهد، جایی در این تیم ندارد!

به گزارش ایلنا، توماس فرانک سرمربی تاتنهام پس از آنکه تیمش رقابت برای جذب ابرچی ازه را به آرسنال باخت، در موضع‌گیری صریحی اعلام کرد که مشکلی با این اتفاق ندارد و فقط بازیکنانی را در تیمش می‌خواهد که واقعاً خواهان حضور در تاتنهام باشند.

این در حالی است که شکست در این انتقال، آن‌هم به رقیب همشهری، به‌شدت مورد انتقاد هواداران قرار گرفته و همزمان وضعیت مصدومیت دژان کولوسفسکی نیز نگرانی‌هایی برای کادر فنی به همراه داشته است.

با این حال فرانک در نشست خبری پیش از بازی مقابل منچسترسیتی گفت:«به‌طور کلی، من بازیکنی نمی‌خواهم که علاقه‌ای به آمدن به این باشگاه و پوشیدن این نشان فوق‌العاده نداشته باشد. ما چنین بازیکنانی را اینجا نمی‌خواهیم و مطمئنم هواداران هم همین‌طور فکر می‌کنند. ما در بازار نقل‌وانتقالات فعال هستیم و همچنان در تلاش برای تقویت تیم خواهیم بود.»

باشگاه تاتنهام هفته‌ها برای جذب ازه تلاش کرد اما در نهایت این آرسنال بود که با پیشنهادی سریع و قطعی موفق شد انتقال ستاره کریستال پالاس را نهایی کند. این اتفاق از دید بسیاری، ضربه‌ای سنگین به اعتبار دنیل لوی، رئیس باشگاه، بود.

درحالی‌که ازه به تیم محبوب دوران کودکی خود بازگشت، تاتنهام تلاش کرده با سرعت از این ناکامی عبور کند و تمرکز خود را بر خریدهای دیگر بگذارد. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این باشگاه پس از بازی شنبه مقابل منچسترسیتی، تلاش برای جذب ساوینیو، مهاجم منچسترسیتی، را از سر خواهد گرفت.

تاتنهام در چهار دیدار اخیر خود مقابل سیتی، دو بار موفق به کسب پیروزی شده و حالا امیدوار است در دیدار حساس این هفته در ورزشگاه اتحاد، روند امیدوارکننده‌اش ادامه یابد.

