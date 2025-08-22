خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاجرنیا: از اسکواد استقلال راضی هستیم، دو بازیکن دیگر هم اضافه می‌شوند

تاجرنیا: از اسکواد استقلال راضی هستیم، دو بازیکن دیگر هم اضافه می‌شوند
کد خبر : 1676777
لینک کوتاه کپی شد.

علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره استقلال، با ابراز رضایت کامل از ترکیب تیم، خبر خوشی به هواداران داد: استقلال هنوز هم تقویت خواهد شد و دو بازیکن دیگر به جمع آبی‌پوشان اضافه می‌شوند.

به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره استقلال، در حاشیه تمرینات این تیم در مورد وضعیت نقل و انتقالات صحبت کرد و با ابراز رضایت از عملکرد باشگاه، به هواداران قول داد که این تیم هنوز هم کامل‌تر خواهد شد.

او در مورد رضایت خود از تیم فعلی گفت:«اینکه می‌بینم هواداران راضی هستند برای من بالاترین خوشحالی است. خوشبختانه با تلاش‌هایی که هم در زمان مدیریت آقای نظری جویباری انجام شد و هم زحمات اعضای هیئت مدیره و کمیته نقل و انتقالات، فکر می‌کنم یکی از تیم‌های خوب تاریخ استقلال را داریم.» 

تاجرنیا با وجود رضایت از ترکیب فعلی، خبر از اضافه شدن دو بازیکن دیگر داد:«یکی دو بازیکن دیگر هم به ما اضافه خواهد شد. فکر می‌کنم اسکواد استقلال از هر نظر کامل است. می‌توانم این را بگویم که هم یاران اصلی و هم یاران ذخیره، همگی در حد نام بزرگ استقلال هستند و من امیدوارم که همه ما نتیجه این تلاش‌ها را ببینیم و یک پایان فصل بسیار شیرین و خوش برای هواداران رقم بخورد.» 

تاجرنیا: از اسکواد استقلال راضی هستیم، دو بازیکن دیگر هم اضافه می‌شوند

سرپرست مدیرعاملی استقلال در ادامه به دلیل حضور زودهنگام جنپو و آسانی در ایران اشاره کرد و توضیح داد:«قرار بود از نیم‌فصل این دو بازیکن به تیم اضافه شوند اما خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و اصراری که خود سرمربی داشت و درخواستی که از سوی جامعه هواداری به وجود آمده بود، منجر به این شد تا تلاش مضاعفی برای جذب زودتر این نفرات انجام شود و امروز شاهد بودیم که دو بازیکن خیلی خوب به ما پیوستند. همین که هواداران خوشحالند، ما هم خوشحالیم.»

تاجرنیا در پایان به تغییر ناگهانی شرایط نقل و انتقالاتی استقلال در تابستان امسال پرداخت و گفت:«با توجه به اینکه استراتژی باشگاه این بود که تا جام حذفی فعالیتی در حوزه نقل و انتقالات نداشته باشد، طبیعتا ما با تأخیر کارمان را شروع کردیم. این تأخیر برنامه ما را دچار مشکلاتی کرد اما با توجه به هماهنگی خوبی که بین سیدورف و سرمربی پیش آمد و از این طرف تغییرات خوبی در کمیته نقل و انتقالات دادیم، نتیجه مثبتی گرفتیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور