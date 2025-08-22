به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره استقلال، در حاشیه تمرینات این تیم در مورد وضعیت نقل و انتقالات صحبت کرد و با ابراز رضایت از عملکرد باشگاه، به هواداران قول داد که این تیم هنوز هم کامل‌تر خواهد شد.

او در مورد رضایت خود از تیم فعلی گفت:«اینکه می‌بینم هواداران راضی هستند برای من بالاترین خوشحالی است. خوشبختانه با تلاش‌هایی که هم در زمان مدیریت آقای نظری جویباری انجام شد و هم زحمات اعضای هیئت مدیره و کمیته نقل و انتقالات، فکر می‌کنم یکی از تیم‌های خوب تاریخ استقلال را داریم.»

تاجرنیا با وجود رضایت از ترکیب فعلی، خبر از اضافه شدن دو بازیکن دیگر داد:«یکی دو بازیکن دیگر هم به ما اضافه خواهد شد. فکر می‌کنم اسکواد استقلال از هر نظر کامل است. می‌توانم این را بگویم که هم یاران اصلی و هم یاران ذخیره، همگی در حد نام بزرگ استقلال هستند و من امیدوارم که همه ما نتیجه این تلاش‌ها را ببینیم و یک پایان فصل بسیار شیرین و خوش برای هواداران رقم بخورد.»

سرپرست مدیرعاملی استقلال در ادامه به دلیل حضور زودهنگام جنپو و آسانی در ایران اشاره کرد و توضیح داد:«قرار بود از نیم‌فصل این دو بازیکن به تیم اضافه شوند اما خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و اصراری که خود سرمربی داشت و درخواستی که از سوی جامعه هواداری به وجود آمده بود، منجر به این شد تا تلاش مضاعفی برای جذب زودتر این نفرات انجام شود و امروز شاهد بودیم که دو بازیکن خیلی خوب به ما پیوستند. همین که هواداران خوشحالند، ما هم خوشحالیم.»

تاجرنیا در پایان به تغییر ناگهانی شرایط نقل و انتقالاتی استقلال در تابستان امسال پرداخت و گفت:«با توجه به اینکه استراتژی باشگاه این بود که تا جام حذفی فعالیتی در حوزه نقل و انتقالات نداشته باشد، طبیعتا ما با تأخیر کارمان را شروع کردیم. این تأخیر برنامه ما را دچار مشکلاتی کرد اما با توجه به هماهنگی خوبی که بین سیدورف و سرمربی پیش آمد و از این طرف تغییرات خوبی در کمیته نقل و انتقالات دادیم، نتیجه مثبتی گرفتیم.»

انتهای پیام/